Hüseyin Korkmaz'ın anne, baba ve avukatına gözaltı kararı

ABD'deki Reza Zarrab'ın yargılandığı davada tanıklık yapan komiser Hüseyin Korkmaz'ın, ifadesinde "Belgeleri saklaması için anneme verdim" demesi üzerine, anne-babası hakkında yakalama kararı çıkarıldı.







İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından çıkarılan gözaltı kararının ardından polisler, Korkmaz'ın anne ve babasını evde bulamadı.





Korkmaz'ın ayrıca, 3 Mart 2016'da avukat Ertuğrul Gazi Alperen'e ait iş yerinde SGK kaydı da bulundu. Alperen'in İngiltere'de yaşadığını tespit eden savcılık, Alperen hakkında da yakalama kararı çıkarılması için talepte bulunurken Alperen hakkında da yakalama kararı çıkarılmasına hükmedildi.

