Gözü yaşlı Malezyalı eşten Dünya'ya çağrı

Eşinin terör örgütü bağlantısı olduğu iddialarını reddeden ve gözyaşlarına hakim olamadığı görülen Aisyah, şunları söyledi: “Malezya hükümeti ve polise, onu sınır dışı etmemeleri için yalvarıyorum. Kimseye kızgın değilim. Büyük bir yanlış anlaşılma var. Kocam suçlu değil. Yakında serbest kalmasını umuyorum. Sağlığından endişe ediyoruz.”









3 çocuğunun da yanında hazır bulunduğu Aisyah, Aslan’ın Türkiye hükümetine her zaman sadık olduğunu ve Türkiye veya Malezya’nın demokrasisini tehdit eden hiçbir yasadışı faaliyete karışmadığını söyledi.

