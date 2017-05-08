Samanyolu Haber /Gündem / Gözü yaşlı Malezyalı eşten Dünya'ya çağrı /08 Mayıs 2017 15:26

Gözü yaşlı Malezyalı eşten Dünya'ya çağrı

Malezya'da gözaltındaki Aslan'ın eşinden yeni açıklama!

Malezya'da gözaltındaki Aslan'ın eşinden yeni açıklama!

Malezya’da geçen hafta gözaltına alınan 3 Türk vatandaşından biri olan İhsan Aslan’ın Malezyalı eşi Ainnurul Aisyah Yunos, basın toplantısı düzenleyip hükümete seslendi ve eşinin sınır dışı edilmemesini istedi.




Eşinin terör örgütü bağlantısı olduğu iddialarını reddeden ve gözyaşlarına hakim olamadığı görülen Aisyah, şunları söyledi: “Malezya hükümeti ve polise, onu sınır dışı etmemeleri için yalvarıyorum. Kimseye kızgın değilim. Büyük bir yanlış anlaşılma var. Kocam suçlu değil. Yakında serbest kalmasını umuyorum. Sağlığından endişe ediyoruz.”


3 çocuğunun da yanında hazır bulunduğu Aisyah, Aslan’ın Türkiye hükümetine her zaman sadık olduğunu ve Türkiye veya Malezya’nın demokrasisini tehdit eden hiçbir yasadışı faaliyete karışmadığını söyledi.
 
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Malezya'da gözaltındaki Aslan'ın eşinden yeni açıklama!

Malezya'da gözaltındaki Aslan'ın eşinden yeni açıklama!

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