MİT'in adam kaçırdığı Malezya'da iki ayrı olay daha

Malezya Time International School’un müdürü Turgay Karaman ve işadamı İhsan Arslan bugün Malezya’da kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı. Turgay Karaman’ın kaçırılma anı otopark kameralarına yansıdı. Aileler Malezya polisine görüntülerle birlikte şikayetçi oldu.







KAÇIRILMA OLAYI KAMERALARDA

Kaçırma olaylarından biri net biçimde kameralara yansıdı. Bir toplantı için Kuala Lumpur’daki Wisma E & C isimli iş merkezine giden Turgay Karaman’ın otomobilini kapalı otoparka parkettikten sonra kendisini takip eden iki araçtan 5 kişi iniyor. Karaman’ın etrafını saran 5 kişi ellerini arkadan plastik kelepçeyle bağladıktan sonra kendi arabalarına bindiriyorlar.





Güvenlik kameralarının net biçimde çektiği bu anların ardından araçlar hareket ediyor ve otoparktan çıkıyorlar. Araçların çıktığı anda Turgay Karaman’ı kaçıran kişilerin Malezyalı olduğu ve oldukça garip görünümlü kişiler olduğu görünüyor. Karaman’ı kaçıran kişilerin otopark girişinde ve çıkışındaki gişeye ödeme yaparken suratları daha net biçimde görülüyor.







TELEFONU EN SON MALEZYA SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN SİNYAL VERDİ

Öte yandan işadamı İhsan Arslan’ın ise dün gece kaçırıldığı ortaya çıktı. Arslan’ın Malezyalı eşinin polis nezdinde yaptığı girişimlerde ortaya çok ilginç bir bilgi çıktı. Arslan’ın kaçırıldıktan sonra cep telefonunun son olarak Malezya Savunma Bakanlığı’nda sinyal verdiği belirlendi.









Karaman’ı kaçıran kişilerin Malezyalı olması, Arslan’ın cep telefonunun son olarak Malezya Savunma Bakanlığı’nda sinyal vermesi kaçırma olayının içinde Malezya güvenlik güçlerinin de olabileceği şüphesini doğurdu.













Ailelerin tüm girişimlerine rağmen henüz etkin bir soruşturma yapılmaması da şüpheleri artırıyor.