Samanyolu Haber /Gündem / Malezya'da hukuksuz üçüncü gözaltı /05 Mayıs 2017 19:06

Malezya'da hukuksuz üçüncü gözaltı

Malezya'da bir Türk daha gözaltına alındı Malezya'da öğretmen ve işadamlarına yönelik hukuksuz gözaltı furyası devam ediyor.

Malezya’da ikinci kaçırılma olayı

Malezya'da bir Türk daha gözaltına alındı

Geçtiğimiz hafta normal gözaltı prosedürlerinin dışında otoparkta adeta pusu kurularak kaçırılan Türk Okulu Müdürü ve bir işadamının gözaltına alınmasının ardından bugün yine bir eğitimci hedefteydi. 

Bu kez öğretmen İsmet Özçelik gözaltına alındı. Ancak geçen seferkinden farklı olarak Malezya Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı.

Malezya'nın en başarılı okullarından birini açmak ve eğitim vermek dışında hiçbir faaliyet olmayan İsmet Özçelik'in, "ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle gözaltına alındığını duyuruldu.

Özçelik'in dün akşam yerel saatle 17.30'da oğlu Süheyl ve kimliği açıklanmayan bir kişiyle arabasında seyir halindeyken gözaltına alındığı belirtildi.

Özçelik, hafta içinde gözaltına alınan Turgay Karaman ve İhsan Aslan'ın ardından ülkede gözaltına alınan üçüncü kişi oldu.

EŞİNDEN AÇIKLAMA

Malezya'da tutuklanan İsmet Özçelik'in eşi Hatice Özçelik Malezya hükümeti yetkililerine seslenerek yardım isetedi.
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