Samanyolu Haber /Gündem / Birleşmiş Milletler'den Malezya'ya çağrı /07 Mayıs 2017 12:06

Birleşmiş Milletler'den Malezya'ya çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Merkezi’nin Güney ve Doğu Asya ofisi, Malezya’da hukuksuz şekilde gözaltına alınan 3 Türkiye vatandaşı hakkında ‘ciddi endişeleri’ olduğunu Facebook ve Twitter adresinden yayınladığı bir metinle dile getirdi.

Malezya’da ikinci kaçırılma olayı


Merkezi Bangkok’ta bulunan ofisin direktörü Laurent Meillan, “Bu kişilerin Temmuz 2016’daki darbeyle suçlanan Gülen Hareketi’yle iddia edilen ilişkileri sebebiyle hedef alındığından endişe ediyoruz” dedi.

Metinde, Ipoh’taki uluslararası okulun müdürü Turgay Karaman ve işadamı İhsan Aslan’ın ‘kimliği bilinmeyen kişiler’ tarafından 2 Mayıs 2017’de gözaltına alındığına dikkat çekildi. Malezya yetkililerinin ise bu gözaltına alma işlemini ‘Malezya’nın güvenliği’ ve ‘IŞİD aktiviteleri’ referansı ile açıklamaya çalıştığı belirtildi.

4 Mayıs 2017’de Malezya’da bulunan üniversite yöneticisi İsmet Özçelik de benzer suçlamalarla gözaltına alındı. Özçelik, daha önce de oğluyla birlikte tutuklu kalmış, daha sonra Malezya yetkilileri tarafından serbest bırakılmıştı.

Ekim 2016’da da iki Türk vatandaşı, Malezya’dan Türkiye’ye dönüş yolunda gözaltına alınmış ve Türkiye’deki makamlara tutuklanmak üzere gönderilmişti. BM yetkilisi Laurent Meillan, “Bu üç kişinin de aynı kaderi paylaşmasından çekiniyoruz” sözlerini kullandı.

Meillan ayrıca Malezya hükümetine, gözaltındaki ‘üç kişinin adil bir şekilde yargılanması’ çağrısı yaptı ve ‘Türkiye’ye iade edilmeleri durumunda güvenlikleriyle ilgili endişelerin oluşacağını’ söyledi.
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