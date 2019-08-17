Gölge bakanlığa 1,2 milyar TL aktarıldı

Yurt dışındaki Türk okullarını gasp etmek için kurulan ve geniş yetkilerle donatılan Maarif Vakfı’na aktarılan kaynaklar giderek artıyor. “Gölge bakanlık” olarak da nitelendirilen vakfa aktarılan toplam kaynak 1 milyar 264 milyon TL’ye ulaştı.







Birgün’ün haberine göre Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile imzaladığı protokollerle yetkilerini giderek artıran vakfa dört yılda 723 milyon 200 bin TL aktarıldığını açıkladı.





1,2 MİLYAR TL AKTARILDI





Haziran ayında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile MEB bütçesinden verilen 541 milyon TL ile birlikte, Maarif Vakfı’na aktarılan toplam kaynak 1 milyar 264 milyon TL’ye ulaşmış oldu.





Maarif Vakfı’nın yönetim kurulunda AKP’li isimler ile Önder İmam Hatipliler Derneği ve Ensar Vakfı’na yakın isimler yer alıyor.





Eğitim politikalarına yön veren projeleri nedeniyle “Paralel Milli Eğitim Bakanlığı” olarak tanımlanan Maarif Vakfı’na, “Hizmet giderlerinin karşılanması” gerekçesiyle devlet bütçesinden 2016 yılından bugüne aktarılan 1,2 milyar TL onlarca üniversitenin bütçesini aştı.





5 BİN124 PERSONELE MAAŞ ÖDENİYOR





Vakfa devlet bütçesinden aktarılan kaynakların yanı sıra bağışla toplanan paralar da eklendi. Vakıf, kanunla elde ettiği bağış toplama hakkı kapsamında ise 18 milyon 569 bin 82 TL topladı.





Yurt dışındaki Maarif okullarında istihdam edilen 5 bin 124 personelin 263’ünün Türkiye vatandaşı olduğu belirtildi. Vakıf bünyesinde çalışan toplam 3 bin 218 öğretmenin yüzde 88’inin MEB tarafından karşılandığı öğrenildi.