Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevlerindeki gardiyan terörü Meclis gündeminde /17 Ağustos 2019 10:56

Cezaevlerindeki gardiyan terörü Meclis gündeminde

Osmaniye 2 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevinde ayakta sayımı reddeden tutukluların 50 gardiyan tarafından darp edilmesi ve yaşanan diğer hak ihlalleri TBMM gündemine taşındı.

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HDP’li Mehmet Rüştü Tiryaki ve Leyla Güven, verdikleri soru önergeleriyle cezaevlerinde insan onurunu zedeleyen uygulamaları ve hak ihlallerini Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e sordu.

LEYLA GÜVEN UZUN SÜRE CEZAEVİNDE KALMIŞTI
Cumhuriyet’tin haberine göre, kendisi de uzun süre cezaevinde kalan HDP milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi, Elazığ 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde, Maraş Türkoğlu Cezaevinde, Buca Kırıklar F Tipi 2 No’lu Cezaevinde, Rize Kalkandere Cezaevinde, Şakran 3 No’lu T Tipi Cezaevinde yaşanan hak ihlallerine yönelik Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

İDARİ İŞLEM VEYA SORUŞTURMA YAPILDI MI?
Güven, önergesinde “Bakanlığınız, iddia edilen hak ihlallerine ilişkin kişi veya cezaevi yönetimlerine karşı herhangi bir idari işlem veya soruşturma başlatmış mıdır” sorusunu yöneltti.

ÇIPLAK ARAMA, DARP, AYAKTA SAYIM İŞKENCESİ
HDP’li Mehmet Rüştü Tiryaki de Kahramanmaraş Türkoğlu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşanan hak ihlallerini gündeme getirdi. Tiryaki, “çıplak arama, darp, ayakta ve askeri nizamda sayım” gibi ihlallerin raporlara yansıdığını belirtti.

BAYRAMDAN SONRA TEKRAR GELECEĞİZ DEMİŞLERDİ
Osmaniye 2 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevinde ayakta sayımı reddeden tutukluların, gardiyanlar tarafından darp edilmiş, gardiyanların “Bayramdan sonra tekrar geleceğiz” diyerek tutukluları tehdit ettiği iddia edilmişti.
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