Gasp için kurulan Maarif Vakfı Afgan-Türk lisesindeki madalya ve sertifikaları yaktı

Samanyoluhaber'e bilgi veren ve isminin açıklamasını istemeyen öğrenci, Şibirgan Afgan Türk okul binası girişinde bulunan ve okulun bunca yılki başarılarını yansıtan madalya ve sertifikaların maarif vakfı yetkilileri tarafından yakıldığını kaydetti.







Dünyanın dört bir köşesindeki Uluslararası Bilim Olimpiyatları'na katılarak Afganistan’ın bayrağını dalgalandıran ve ülkesine büyük başarılarla dönen Afgan Türk Lisesi öğrencilerinin elde ettiği madalya ve sertifikaların maarif vakfı yetkilileri tarafından yakılması sosyal medyada sıcak gündem olurken, madalya getiren öğrencilerin aileleri soruşturma başlatılmasını istedi.





1995 yılında eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayan Afgan-Türk Liseleri son dönemlerde AKP baskısı nedeniyle zor günler geçirirken, geçtiğimiz aylarda ülkenin kuzeyindeki Şibirgan vilayetinde düzenlenen polis baskını ile Şibirgan Afgan Türk kız ve erkek liseleri ve ülkenin batısındaki Herat Afgan Türk erkek lisesi maarif vakfına devredilmişti.