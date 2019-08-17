Samanyolu Haber /Gündem / Barolar tek tek Saray'ın davetini reddediyor ... Ankara Barosu da katılmayacak /17 Ağustos 2019 10:21

Barolar tek tek Saray'ın davetini reddediyor ... Ankara Barosu da katılmayacak

2 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek adli yıl açılış töreni için Yargıtay tarafından barolara yapılan daveti, İzmir, İstanbul, Muğla, Antalya, Adana, Aydın ve Ordu barolarının ardından Ankara Barosu da reddetti.

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Ankara Barosu, 2 Eylül'de Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek adli yıl açılış töreni için Yargıtay tarafından barolara yapılan daveti reddetti.
Yargıtay'ın davetine İzmir, İstanbul, Muğla, Antalya, Adana, Aydın ve Ordu barolarından da ret yanıtı gelmişti.
Ankara Barosu'nun açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan baro başkanı Erinç Sağkan, "Bu ülke üzerinde yaşayan, sesi kısılmaya çalışıldıkça direnen, yeni adli yılı saray çatıları altında değil modern ve laik Cumhuriyet’i borçlu olduğumuz Atamızın huzurunda karşılayacak olan avukatlar da vardır ve sonsuza kadar hep var olacaktır" diye yazdı.
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