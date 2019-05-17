Samanyolu Haber /Gündem / Game of Thrones hayranlarından imza kampanyası /17 Mayıs 2019 23:17

Game of Thrones hayranlarından imza kampanyası

'Game of Thrones' dizisinin final sezonunda hayal kırıklığına uğrayan izleyiciler, tüm sezonunun yeni yazarlarla tekrar çekilmesi için imza kampanyası başlattı. 1 milyon imzanın hedeflendiği kampanyada kısa sürede 800 bini aşkın katılım sağlandı.

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'Game of Thrones' dizisinin final sezonunda hayal kırıklığına uğrayan izleyiciler, tüm sezonunun yeni yazarlarla tekrar çekilmesi için imza kampanyası başlattı. 1 milyon imzanın hedeflendiği kampanyada kısa sürede 800 bini aşkın katılım sağlandı.

Change.org sitesinde "Yetenekli yazarlarla Game of Thrones'un 8. sezonu yeniden çekilsin" başlığıyla başlatılan kampanyada cuma günü itibariyle 821 bin imza topladı.

Kampanya, 6. sezon itibariyle George R.R. Martin'in romanını takip etmeyi bırakan dizinin yazarları David Benioff ve D.B. Weiss'i yetersizlikle eleştiriyor ve yapımın daha iyi bir final sezonunu hak ettiğini savunuyor.

Dünya çapında milyonlarca izleyiciyi ekranlara kitleyen dizinin son sezonu gerek teknik açıdan gerekse hikaye anlatımı nedeniyle pek çok eleştirinin odağına yerleşti.

Çok sayıda dizi hayranı, son sezonun kısa tutulması nedeniyle hikayenin çok hızlı ve yüzeysel geçildiğinden yakındı.

Final sezonunun 3. bölümü karanlık olması, 4. bölümü ise bir kahve zincirine ait bardağın ekrana yansıması ile gündem geldi.
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