Game of Thrones'taki Starbucks bardağı sosyal medyada alay konusu oldu

Sekizinci ve final sezonuyla ekrana gelen Game of Thrones, her yeni bölümüyle yeni bir olayla gündemde . Ancak final sezonunun, dördüncü bölümü konudan tamamen bağımsız bir açıdan gündeme geldi.





Tarihi bir film olan Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin dün gece yayımlanan bölümünde kahve zinciri Starbucks'a ait bir kağıt bardak görüldü.











