Game of Thrones'taki Starbucks bardağı sosyal medyada alay konusu oldu

Sekizinci ve final sezonuyla ekrana gelen Game of Thrones, her yeni bölümüyle yeni bir olayla gündemde . Ancak final sezonunun, dördüncü bölümü konudan tamamen bağımsız bir açıdan gündeme geldi.
Tarihi bir film olan Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin dün gece yayımlanan bölümünde kahve zinciri Starbucks'a ait bir kağıt bardak görüldü.
Dizinin hayranları, bu sahne sonrası sosyal medyada ne kadar şaşırdıklarını ifade eden mesajlar paylaştı.
Birçok mesajda ise diziyle alay edildi.
Son bölümde, dizinin başlıca karakterlerinden Daenerys Targaryen'in yemek masasında, üzerinde plastik kapağı bulunan bir kağıt Starbucks bardağı görülüyor.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Starbucks Winterfell'de şube açmış", "Daenerys, uzun bir gecenin ardından Starbucks içiyor gibi görünüyor" gibi sahneyle dalga geçen mesajlar paylaştı.