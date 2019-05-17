Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD'den Türkiye ile ticarette yeni karar /17 Mayıs 2019 23:01

ABD'den Türkiye ile ticarette yeni karar

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'den yapılan çelik ithalatına uygulanan yüzde 50 oranındaki gümrük vergisinin yüzde 25'e indirildiğini bildirdi.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'den yapılan çelik ithalatına uygulanan yüzde 50 oranındaki gümrük vergisinin yüzde 25'e indirildiğini bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ABD'nin Türkiye'den ithal ettiği çelik ürünlerine uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergisinin yeniden yüzde 25'e indirildiğini belirtildi.

Trump, verginin yüzde 50'ye çıkarılması sonrası Türkiye'den ithal edilen çelik ürünlerinde yüzde 48 azalma görüldüğünü belirtti. Toplam çelik ithalatında da yüzde 12'lik bir azalma olduğunu ifade eden Trump, bu sebeple artık söz konusu verginin yeniden yüzde 25 düzeyine indirildiğini bildirdi.

ABD yönetimi, 10 Ağustos'ta yaptığı açıklamayla, Türkiye'den yapılan çelik ithalatına uygulanan vergiyi yüzde 50'ye, alüminyum ithalatına uygulanan vergiyi de yüzde 20'ye çıkarmıştı.

Türkiye ise söz konusu kararın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu kaydederek, ABD'yi DTÖ'ye şikayet etmişti.
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