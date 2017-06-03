Samanyolu Haber /Gündem / FLAŞ... S-400'ler için teknik bazda anlaşma sağlandı /03 Haziran 2017 11:23

FLAŞ... S-400'ler için teknik bazda anlaşma sağlandı

Rusya ve Türkiye'nin, S-400 füze sistemleri sevkiyatı anlaşmasının teknik konuları üzerinde anlaştığı belirtildi

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Rostec Başkanı Sergey Çemezov, Rusya ve Türkiye'nin, S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına yönelik tüm teknik konularda anlaştığını, Moskova'nın, satın alma işlemi için Ankara'ya kredi verme olasılığını düşündüğünü ifade etti.

Rus Sputnik haber ajansına göre St. Petersburg Ekonomi Forumu (SPIEF 2017) çerçevesinde gazetecilere konuşan Çemezov, "S-400 sistemleri için görüşmeler sürüyor, anlaşmanın tüm teknik konuları üzerinde anlaşıldı. Şimdi gerçekleştirmekte olduğumuz görüşmeler mali konularla ilgili. Türkiye, kredi almak istiyor" dedi.

Çemezov, Türkiye ve Rusya maliye bakanlarının konuyla ilgili görüşme gerçekleştirdiklerini, ancak görüşmenin sonucuyla ilgili bilgi sahibi olmadığını da sözlerine ekledi.
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