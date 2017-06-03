Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den skandal OHAL yasağı /03 Haziran 2017 11:32

AKP'den skandal OHAL yasağı

Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği’nin bir yılda hazırladığı Şakran Cezaevi’ne ilişkin raporun açıklanması yasaklandı. Adalet Bakanlığı'nın gerekçesi OHAL!

SHABER3.COM

Çocuk istismarı raporu da OHAL engeline takıldı. Adalet Bakanlığı, Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği’nin (ÇİMDER) Şakran Çocuk Cezaevi raporunun açıklanmasını OHAL gerekçesiyle yasakladı. ÇİMDER Başkanı Canan Arıtman, “Ülkemizde son yıllarda çocuk istismarı çok arttı, telefonumuzun çalmadığı gün yok. Önümüzdeki en büyük engel de bu iktidar. İktidar yapması gerekenleri yapmıyor ve yapmaya çalışan sivil toplum örgütlerinin de önünü kesiyor. Onlarca bilim insanı bu rapora bir sene emek verdi ama geldiğimiz nokta bu” dedi.

Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek‘in haberine göre, Arıtman, dernek olarak Şakran Cezaevi’nde bir rehabilitasyon çalışması yaptıklarını, projede alanında uzman birçok akademisyenin de yer aldığını söyledi.

Arıtman yapılan çalışmaya ilişkin şu bilgileri verdi: “Çocuklara öfke kontrolünü öğrettik, filmler izlettik. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden öğretim üyeleri geldi. O filmlerden ne algıladıklarını sorduk, sohbetler ettik. Bir terapi programı içersinde bilimsel olarak çalışıldı. Program öncesi ve sonrası çocuklardaki değişimin tespitini yaptık. Bizim amacımız çocukların oradan topluma ve kendilerine zarar vermeyecek bireyler olarak çıkması. Bu çalışmayla bunun başarılabileceğini gördük. Çalışmamızı Adalet bakanlığına izniyle yaptık. Raporlaştırıp Bakanlığı’a sunduk. Raporda onların aleyhine tek kelime edilmiyor, neler yapılması gerektiğini anlatıyoruz.”

İZMİR’DE DE BROŞÜR YASAKLANMIŞTI

Arıtman, daha önce çocuklar için 12 kişilik bir akademisyen grubu ile broşür de hazırladıklarını anımsatarak bu broşürün de İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara dağıtılmasına izin verilmediğini söyledi. Arıtman, “Broşür 6, 10 yaş arası çocuklara kendilerini korumayı öğretiyor. Komisyonları incelemiş 6, 10 yaş arası gruba uygun görmemiş. Bir kelime için saatlerce düşünüldü. Onların yapacağı işleri yapıyoruz. Bize destek olmaları gerekirken, tavır bu. Bilseydik izin istemezdik” diye konuştu.
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