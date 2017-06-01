Samanyolu Haber /Ekonomi / Rusya: 3 yıl daha Türkiye'den domates alımı yok /01 Haziran 2017 17:23

Rusya: 3 yıl daha Türkiye'den domates alımı yok

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Türkiye'den domates alımına yönelik yasağın en azından üç yıl daha devam edeceğini belirtti.

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St. Petersburg Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında Sputnik'e demeç veren Tkaçev, Türkiye'ye uygulanan domates yasağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Rusya'daki domates üretim sektörümüzün gelişmesi için gelecek üç yıl belirleyici olacak. Şimdiden ithalatı neredeyse iki kat azalttık, ülkemizde 800 bin ton domates üretiyoruz. Üretimimizi yaklaşık yarım milyon ton daha artırmalıyız. Bunun için de pazara bağlı olarak üç-beş yıl gerekiyor" diyen Tkaçev, "Bu nedenle yakın bir gelecekte Türk domateslerinin pazarımıza dönmesi söz konusu değil" diye ekledi.

TÜRKİYE ŞARTLAR YERİNE GELMEDİĞİ HALDE BUĞDAY KISITLAMASINI KALDIRDI

Tkaçev, Türkiye'nin Rus buğdayı ithalatı için uyguladığı kısıtlamaları kaldırdığını, Rusya'nın da bu gelişmenin ardından karşılıklı çıkar temelinde Ankara'yla işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu belirtti.

'TÜRKİYE'YLE HER ŞEY YOLUNDA'

Tkaçev, "Türkiye'yle her şey yolunda. Karşılıklı fayda temelinde işbirliğine devam edeceğiz. Türk tahıl pazarı bizim için öncelikler arasında. Türkiye'ye 3 milyon tondan fazla tahıl ürünü satıyoruz. Bunlar iyi rakamlar" dedi.

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