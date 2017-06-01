Rusya: 3 yıl daha Türkiye'den domates alımı yok

St. Petersburg Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında Sputnik'e demeç veren Tkaçev, Türkiye'ye uygulanan domates yasağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.







"Rusya'daki domates üretim sektörümüzün gelişmesi için gelecek üç yıl belirleyici olacak. Şimdiden ithalatı neredeyse iki kat azalttık, ülkemizde 800 bin ton domates üretiyoruz. Üretimimizi yaklaşık yarım milyon ton daha artırmalıyız. Bunun için de pazara bağlı olarak üç-beş yıl gerekiyor" diyen Tkaçev, "Bu nedenle yakın bir gelecekte Türk domateslerinin pazarımıza dönmesi söz konusu değil" diye ekledi.





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