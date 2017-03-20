'Rusya'dan S-400 alıyoruz ama hıyar bile satamıyoruz'





Karar gazetesi bugün "Rus buğdayından makarna yapmayacağız" manşetiyle çıktı.















Haberde "Rusya’nın domateste ambargoyu kaldırmaması ihracatçıları pes ettirdi. Türk firmaları, dünyaya makarna ihracatı için getirilen Rus buğdayını, teşvikle de olsa almaktan vazgeçti. Türkiye’nin iyi niyetli tüm adımlarına karşın Rusya’nın, gıda ürünlerinde ambargoyu tamamen kaldırmaması ve domatesten üzüme kadar bir çok ürünün Türkiye’den ithalatı konusunda halen yasaklarını sürdürmesine Türk ihracatçıları tepki gösterdi. Buğday başta olmak üzere Rusya’dan 1,8 milyar dolarlık tarım ürünleri alan Türk ihracatçılar, bu ülkeye tepkilerini, makarna yapmak için getirilen Rus buğdayından vazgeçtiğini Ekonomi Bakanlığı’na ileterek gösterdi." denildi.









NİHAT ZEYBEKÇİ'DEN RUSYA'YA TEPKİ





Rusya'yla uçak krizi aşılmasına rağmen ekonomideki kısıtlamanın devam ettiğine dikkat çekilen haberde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin “En sonunda ihracatçılarımız, Dahilde İşleme İzni kapsamında Rusya’dan ürün getirmek istemiyoruz’ dedi. Engellemelerle kazanan ülke olmaz” sözlerine yer verildi.





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Rusya, Türkiye’den aldığı 21 üründen 13’üne koyduğu yasağı sürdürürken, Rus buğdayının Türkiye’ye girişinin zorlaştırılması kararına bir tepki de Gıda, Tarım ve Hayvanılık Bakanı Faruk Çelik'ten geldi. Çelik “Ne bir kasıt, ne bir maksat var. Umarım görüşmelerle sorunlar çözülür” dedi.







Çelik şöyle konuştu:







“Tarımsal üretim olarak Rusya pazarına 1.1 milyar dolar ihracat yapıyorduk. 2.2 milyar dolar da ithalatımız vardı. Ancak uçak krizinden sonra Rusya, 21 ürüne yasak getirdi. Sorunların aşılmaya başlamasıyla birlikte son bir hafta dahil, toplam 8 ürüne yönelik yasak kalktı. Son olarak brokoli, lahana ve kesme çiçeğe olan yasağı kaldırdılar. Ancak sonuçta 13 ürüne yönelik yasak devam ediyor. Bu yasaklı ürünler içerisinde en önemli kalem ise domates. Bizim Rusya’ya 260 milyon dolarlık domates ihracatımız vardı. Halen hükümet kararı var ve yasağı sürdürüyorlar. Bu konuda Soçi de tarım bakanıyla yaptığımız görüşmede, başbakan ile yaptığımız ziyarette ve son olarak da cumhurbaşkanının iki ziyaretinde önemli başlık olarak gündeme geldi. Nedenini kendileri de izah edemiyorlar. Tarım bakanı olarak ben de anlamakta zorlanıyorum. Yasak hukuki değil. Kendi üretimlerini geliştirmek istediklerini söylüyorlar, ama iklim koşulları buna uygun değil ve inandırıcı değil.”