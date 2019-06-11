Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] S-400'de ilk teslimat temmuzda /11 Haziran 2019 16:29

[FLAŞ] S-400'de ilk teslimat temmuzda

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), S-400 hava savunma sisteminin teslim alınması halinde Türkiye'ye Hasımlarla Müeyyideler Kanunu'nda (CAATSA) yer alan müeyyidelerin uygulanacağını açıklamıştı. ABD'de Türk Hava Kuvvetleri pilotlarına verilen F-35 taarruz uçağı eğitimi 11 Haziran itibarıyla durdurulmuştu. Bugün Rusya adına Kremlin Sarayı'ndan bir açıklama geldi: S-400 füze sisteminin temmuzda teslim edeceğiz.

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Türkiye'nin satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin sebep olduğu krizde bu defa Rusya'dan bir açıklama geldi. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dış Politika Yardımcısı Yuri Ushakov, "Rusya S-400 füze sistemini temmuzda teslim etmeyi planlıyor." dedi.

RUSYA: SORUMLULUKLARIMIZI EKSİKSİZ YERİNE GETİRECEĞİZ

Rus yetkili Yuri Ushakov uluslararası haber ajansı Reuters'e verdiği mülakatta, ABD'nin gerçekleştirdiği hamlelere karşı Ankara ve Moskova arasında varılan mutabakat gereği bütün sorumluluklarını zamanında yerine getireceklerini bildirdi.

6 HAZİRAN'DA AKAR'A MEKTUP GELDİ

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, 6 Haziran'da mevkidaşı Hulusi Akar'a gönderdiği mektupta, S-400'lerin alınmasına karşı olduklarını belirtmiş, aksi halde Türkiye'nin askeri ve mali müeyyidelerle karşı karşıya gelebileceğini vurgulamıştı. 

Üslup ve muhtevası çok ağır olduğu için "2'nci Johnson Mektubu" diye nitelenen muhtıraya dair Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinden şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmazken, Pentagon mektubu Foreign Policy dergisine sızdırmıştı. 
 
ABD Kongresi ise Türkiye'ye dönük muhtemel müeyyideleri içeren karar tasarısını dün onaylamıştı. 

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