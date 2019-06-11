FLAŞ... İlk yaptırım geldi: Türk pilotların ABD'deki F-35 eğitimi sonlandırıldı

Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, Türk pilotların ABD'deki F-35 avcı uçağı eğitiminin sonlandırıldığını söyledi.







Andrews, Reuters'a verdiği demeçte, "Bakanlık, Türk pilotların uçuş yapmadığından haberdar" dedi.





Pentagon Sözcüsü, "Türk politikasında bir değişiklik olmaksızın, F-35 programına katılımlarını düşürmek için müttefikimiz Türkiye'yle yakın çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.





F-35 programında dört pilot, iki eğitmen ve ayrıca eğitim alan yaklaşık 20 bakım personeli bulunuyor.







Geçtiğimiz hafta Reuters haber ajansının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Ankara'nın Rusya'dan almak üzere anlaşmaya vardığı S-400 hava savunma sistemi konusunda geri adım atmadığı, bunun üzerine ABD'nin de yeni pilot eğitimlerini durdurmaya gideceği ifade edilmişti.



