Samanyolu Haber /Gündem / FLAŞ... İlk yaptırım geldi: Türk pilotların ABD'deki F-35 eğitimi sonlandırıldı /11 Haziran 2019 01:46

FLAŞ... İlk yaptırım geldi: Türk pilotların ABD'deki F-35 eğitimi sonlandırıldı

Pentagon, Türk pilotlara ABD'nin Arizona eyaletindeki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'nde verilen eğitimin sonlandırıldığını bildirdi.

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Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, Türk pilotların ABD'deki F-35 avcı uçağı eğitiminin sonlandırıldığını söyledi.

Andrews, Reuters'a verdiği demeçte, "Bakanlık, Türk pilotların uçuş yapmadığından haberdar" dedi.

Pentagon Sözcüsü, "Türk politikasında bir değişiklik olmaksızın, F-35 programına katılımlarını düşürmek için müttefikimiz Türkiye'yle yakın çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

F-35 programında dört pilot, iki eğitmen ve ayrıca eğitim alan yaklaşık 20 bakım personeli bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta Reuters haber ajansının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Ankara'nın Rusya'dan almak üzere anlaşmaya vardığı S-400 hava savunma sistemi konusunda geri adım atmadığı, bunun üzerine ABD'nin de yeni pilot eğitimlerini durdurmaya gideceği ifade edilmişti.

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