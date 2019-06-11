Samanyolu Haber /Gündem / Saraydan ABD'ye: S-400 için teknik ekip kuralım dedik ama ABD hiçbir adım atmadı /11 Haziran 2019 09:18

Saraydan ABD'ye: S-400 için teknik ekip kuralım dedik ama ABD hiçbir adım atmadı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir S-400'ler konusunda Washington ve Ankara ortaklığında kurulmasını önerdikleri teknik ekiple ilgili ABD'nin hiçbir adım atmadığını açıkladı.

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Bilkent Üniversitesi'nde bir fuara katılan Demir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Demir, Rusya'dan alınması planlanan S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin, "S-400 konusunda Türkiye'nin tavrı net, bu hep söylendi. Geç, erken ama net bir tavır var. 'Biz bu meseleyi bitirdik.' diye defalarca söylendi." dedi.

S-400 sistemleri ve F-35 uçaklarının aynı anda Türkiye'de bulunması konusunda teknik sorunları tartışmaya hazır olduklarını da belirten Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Bu konuda bir teknik ekip oluşturup tartışmakla ilgili karşı taraf henüz hiçbir adım atmadı. Buna hazır olduğumuzu defalarca söyledik." ifadelerini kullandı.

"Mektuba cevap verilecektir"

Demir, ABD savunma bakanının Türk mevkidaşı Hulusi Akar'a gönderdiği mektuba yönelik bir çalışma yapıldığını, mektupta kullanılan argümanlara cevaplarının olduğunu söyledi.

"F-35 ile S-400'ün Türkiye'de beraber bulunması risk teşkil eder diye bir iddia var. Bu iddianın ne olduğunu tartışmaya hazır olduğumuzu söylüyoruz." şeklinde konuşan Demir, ABD'nin F-35 programını sonlandırmasına ilişkin kararını da anlamlandıramadıklarını belirtti.

Demir, "Türkiye'nin program ortaklığı ile S-400 alımının alakasını biz kuramıyoruz. Türkiye'nin özgür iradesiyle aldığı bir kararın önüne geçilmesi, 'alırsanız cezalandırırız' tavrı mıdır? Çünkü Türkiye'nin program ortaklığıyla ilgili alınacak kararların, atılacak adımların bizim açımızdan hiçbir izahı yok. Bunları müzakere edeceğiz." dedi.

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