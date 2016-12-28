Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Putin'in sır küpü ölü bulundu /28 Aralık 2016 12:26

Flaş! Putin'in sır küpü ölü bulundu

Rosneft Başkanı İgor Seçin'in sağ kolu Rosneft yöneticisi Oleg Erovinkin, Moskova'nın merkezinde arabasında ölü bulundu.

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Putin’in sır küpü arabasında ölü bulundu

Rus medyasında yer alan bazı haberlerde 61 yaşındaki Erovinkin için “Putin’in sır küpü” ifadesi kullanıldı.

Rosneft Basın Sözcüsü Mihail Leontiev, Erovinkin’in ölümünün kalp krizinden kaynaklandığını söyledi.

1976-1994 yılları arasında devletin güvenlik kurumlarında çalışan Erovinkin, 1994-1996 yılları arasında devlet sırlarının korunması için çalışan kurumun başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

Rusya, son dönemde yaşanan olaylarla sarsıldı

Önce Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, gittiği bir resim sergisinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Rus Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Moskova'da ölü bulundu.

Karlov suikastıyla aynı gün, 19 Aralık’ta, Rusya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Ülkeleri Departmanı Başkanı Pyotr Polşikov, Moskova’daki evinde ölü bulundu.

Son olarak ise geçen pazar Kızıl Ordu Korosu üyeleri, gazeteciler ve askerlerin de aralarında bulunduğu 92 kişiyi taşıyan uçak Karadeniz’e çakıldı. Kazadan kurtulan olmadı.
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