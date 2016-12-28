Eşinin Esad'la bağı, Romanya'nın Türk başbakan adayını yaktı

Cumhurbaşkanı Klaus İohannis’in Sevil Şaideh’e hükümet kurma görevini kabul etmemesinin ardında, Suriyeli eşinin ilişkilerine dair istihbarat raporunun olduğu ortaya çıktı.





Hotnews.ro sitesinin yayınladığı özel habere göre, Romen istihbaratı Akram Şaideh’in Esad yanlısı olduğunu ve hatta Suriye lideriyle irtibatlı olduğunu rapor etti. Raporda, Akram Şaideh’in kardeşlerinden birinin Avrupa Birliği’ne giriş yasağı olduğu bilgisi de yer aldı. Bir diğer önemli ayrıntı ise istihbarat raporuna rağmen Akram Şaideh'in 2015'te nasıl Romanya vatandaşı olduğu...





11 Aralık seçimleri sonrası parlamentoda çoğunluğu sağlayan sosyal demokrat-liberal ittifak, Türk-Tatar kökenli Sevil Şaideh’i başbakan adayı olarak cumhurbaşkanına teklif etmişti. Klaus İohannis, dün kısa bir açıklamayla teklifi kabul etmediğini duyurdu.





Açıklamada İohannis, ‘lehte ve aleyhteki argümanları titizlikle inceledim ve teklifi kabul etmemeye karar verdim. Başka bir teklifle gelsinler.’ dedi.





İohannis’in, ret kararını bu açıklamadan önce taraflara bildirdiği öğrenildi. Söz konusu karar, sosyal demokrat-liberal cephede öfkeyle karşılandı. Hakkındaki 2 yıllık ertelenmiş hapis kararı nedeniyle başbakanlığa aday olamayan Sosyal Demokrat Parti genel başkanı Liviu Dragnea, cumhurbaşkanını azletmekle tehdit etti.





Dragnea, ittifak ortaklarıyla yaptığı basın toplantısında, ‘’Göstereceğimiz başka bir adaya kim bilir ne kulp takacaklar. Memleket için cumhurbaşkanını azledecek bir karar almaktan çekinmeyiz.’’ dedi.





Romanya anayasasına göre, parlamento oy çokluğuyla cumhurbaşkanını azledebiliyor. Ancak azil kararı, 3 ay içinde yapılacak referandumdan çıkacak evet oyuyla geçerlilik kazanıyor. Bu 3 aylık süre içinde Senato Başkanı cumhurbaşkanlığı görevine vekâlet ediyor. Türk-Tatar kökenli başbakan öneren sosyal demokrat-liberal ittifak mecliste sayısal çoğunluğa sahip. PSD + ALDE koalisyonu toplam 465 milletvekilinin bulunduğu Parlamentoda 250 milletvekili çoğunluğuna sahip. Bu nedenle sayısal olarak rahatlık hükümet kurma avantajına sahip.







