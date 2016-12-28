Samanyolu Haber /Gündem / Kuzu takipçisinin annesine küfür etti! ( +18) /28 Aralık 2016 10:35

Kuzu takipçisinin annesine küfür etti! ( +18)

AKP MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan kuzu yine bir takipçisine küfür etti.

SHABER3.COM


AKP MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan kuzu yine bir takipçisine küfür etti.

Kuzu sosyal medya hesabından başkanlık görünümlü diktatörlük yasası ile ilgili görüşlerini paylaştı. 



Kuzu, AKP'ye desteği sebebiyle eleştirilen Devlet Bahçeli'ye sahip çıktı. 

"Biri yazmış ki; getirdiğimiz bu sistem kuvvetler ayrılığını yok ediyormuş.Oysa,tam da bugünkü parlementer modeli anlatıyor.Zavallı acıyalım!! Bakıyorum da,MHP'den atılan kimi ufuksuzlar,benim üzerimden parti ile hesaplaşmaya çalışıyorBenim MHP ile ilgili aleyhe hiçbir ifadem olmadı."

Bir takipçisi o açıklamaların altına küfür yazdı.

AKP'li vekil de aynı şekilde küfüre küfürle karşılık verdi. 



AKP MKYK üyesi bir kaç dakika önce kendisine küfür eden vatandaşın annesine küfür ederek karşılık verdiğini unutup "Aziz millet" tweestleri atmaya devam etti:

- MHP, Cumhurbaşkanlığı sistemine destek vermekle, bu aziz Türk Milletine en büyük hizmetini yapmaktadır.Bundan rahatsız olanlar kuduruyorlar. 
- Cumhurbaşkanlığı  Modelinde MHP her zaman Devlet Yönetiminde söz sahibi olacaktır.Bu böyle biline.Fitneciler yine iş başında.Ama beyhude.









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