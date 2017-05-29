Akar'a Gülen'le değil istediği siyasiyle 'kontak' kurabileceğimi söyledim

15 Temmuz sanığı Akıncı Üssü Komutanı: Hulusi Akar, alternatif çözüm yolları sunarak üsteki askerleri yönlendirdi

15 Temmuz'da Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili 221 sanık hakkındaki 'çatı dava'nın 6. duruşmasında Akıncı 4. Anajet Üs Komutanı eski Tuğgeneral Hakan Evrim, darbe girişimi gecesinde emir-komuta zinciri içerisinde hareket ettiğini söyledi.

Evrim, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın darbe girişimini önlemek amacıyla güçlü alternatif çözüm yolları sunarak üste bulunan askerleri yönlendirdiğini de öne sürdü.

Darbeci olmadığını iddia eden Evrim "Acemice planlanmış bir darbe girişimi girişimi mi olur. Eğer böyle bir teşebbüs olsaydı kameralar kapatılırdı ancak o gün Akıncı Üssü'ndeki tüm kameralar yayındaydı. 29 Ekim kutlamalarında bile daha çok tank olur" şeklinde konuştu.

Evrim savunmasında, 15 Temmuz darbe girişiminin acemice, amatörce ve başarısızlık üzerine kurulduğunu savundu, “Hiçbir TSK mensubu böyle bir planlama yapamaz” dedi. Evrim, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssünde kullanabilir durumda 71 tane uçak olmasına rağmen sadece 12 tane uçak kullanıldığını savunarak “Kullanılan uçaklar kamuoyu oluşturmak için kullanılmıştır” dedi.Evrim, Genelkurmay Başkanı’na “Dilersiniz sizi kanaat önderimiz Fetullah Gülen ile görüştürebiliriz” şeklinde bir ifade kullanmadığını kayıtlara geçirdi.





Planlamada harp prensiplerine riayet edilmediğini, darbede insansız hava araçları, roller gibi araçların kullanılmadığını, envanterdeki tank, ZPT gibi araçların ise ancak yüzde 10'unun kullanıldığını savunan Evrim, "Darbe faaliyeti, Hollywood'da çekilecek bir komedi filmi için mükemmel bir senaryo olurdu" şeklinde konuştu. Sanık Evrim, MİT Müsteşarlığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişimini önceden haber vermemekle suçladı.

Atama listesinde, kendisine "Milli Eğitim Müsteşarlığı" görevi verildiğini belirten Evrim, böyle bir listeden cezaevinde avukatı aracılığıyla haberdar olduğunu iddia etti.





'BEĞENMİYOR MUSUN?'





Evrim'in, "Ben, eğer darbenin yöneticisi, Yurtta Sulh Konseyi üyesi isem bu görevlendirme listesinde en fiyakalı, en etkin göreve kendi adımı yazdırmam gerekmez miydi?" sözleri üzerine, Başkan Dik, "Ne o etkin görev sizce?" diye sordu. Evrim'in, "Onu bilmiyorum ama MEB Müsteşarlığı kesinlikle değil" sözlerine Başkan Dik, "Beğenmiyor musun? Öğretmenler kızar vallahi sana." dedi. Terörist olmadığını, hakkındaki suçlamaların hiç birisini kabul etmediğini belirten Evrim, konsey üyelerini tanımadığını, iddianamede hakkındaki suçlamalarla ilgili herhangi bir somut delil bulunmadığını ileri sürdü.





BAŞARISIZLIK ÜZERİNE PLANLANMIŞ ŞAH-MAT HAMLESİ





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rehin alınması operasyonun “Şah-mat” özelliği bulunduğunu öne süren Evrim, “Cumhurbaşkanı rehin alınması planlaması başarısızlık üzerine yapılmış bir hamledir” iddiasında bulundu.

