Samanyolu Haber /Gündem / Postaya takılan darbe! /30 Mayıs 2017 10:13

Postaya takılan darbe!

Habertürk TV'ye konuşan Reşat Petek, Orgeneral Hulusi Akar'ın Darbe Komisyonu'na verdiği yanıtın komisyon üyeleriyle paylaşıldıktan sonra açıklanacağını söyledi. Petek, "Raporu açıkladığımız gün Akar'ın özel kalemi aradı, ulaşımda bir problem olduğunu, Pazartesi günü kurye ile ulaştıracaklarını söyledi. Dedikleri gibi de oldu" şeklinde konuştu.

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Hulusi Akar'ın ifadesi postaya takılmış!

15 Temmuz darbe girişimini araştırmak üzere kurulan Meclis komisyonuna başkanlık eden Reşat Petek, Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar'ın komisyonun sorularına yanıt verdiğini ancak kendisinin bu yanıtları inceleme imkanı bulamadığını kaydeden Petek, cevabi yazıyı önce komisyon üyelerine dağıtacağını sonra medya ile paylaşılacağını söyledi.

Org. Akar'ın cevabi yazısının kurye ile kendisine ulaştığını kaydeden Petek, yazının komisyonun raporunun açıklanmasından sonra gönderilmesine ilişkin soruya da "Raporu açıkladığımız gün Akar'ın özel kalemi aradı, ulaşımda bir problem olduğunu, Pazartesi günü kurye ile ulaştıracaklarını söyledi. Dedikleri gibi de oldu" şeklinde konuştu.


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