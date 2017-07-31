Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Flaş! Flaş! Akar'dan sanık pilota: Erken davrandık rezil olduk /31 Temmuz 2017 20:20

Flaş! Flaş! Flaş! Akar'dan sanık pilota: Erken davrandık rezil olduk

15 Temmuz'da, Ankara'da helikopterlerin havalandığı Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki faaliyetlere yönelik açılan davada 152'si asker, 3'ü sivil 155 kişi, bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

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O Pilot: Akar bana 'erken davrandık, rezil olduk' dedi.. Helikoptere bindiğinde boğazında kesik yoktu... 

155 sanığın yargılanmasına Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki mahkeme salonunda başlandı. 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı 16 Temmuz sabahı Başbakanlığa götüren helikopterin pilotu eski Albay Uğur Kapan'ın ifadesi 15 Temmuz'la ilgili yazılan herşeyi çöpe götürecek cinstendi. Özellikle de Org. Hulusi Akar'ın sözlerini.
 
Pilot Albay Kapan ifadesinde "Akar bana 'erken davrandık, beklemeliydik rezil olduk' dedi" sözleri salonda bir anda buz gibi bir hava esmesine neden oldu. 

Albay Kapan, ayrıca "Akar helikoptere bindiğinde bağazında herhangi bir kesik yoktu" dedi. 

Org. Hulusi Akar, Akıncı Üssü'ne zorla götürüldüğünü iddia etmiş, kendisinin boğazının kemerle sıkıldığını iddia etmişti. Org. Akar, Başbakan Yıldırım'la beraber ayakta yaptığı açıklamada sık sık kafasını yukarı kaldırmış ve boğazındaki kesik böylece kameralara takılmıştı. 

Öte yandan MİT'e ihbarda bulunan binbaşı davada sanık veya tanık olarak yer almıyor.
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