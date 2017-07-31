Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Görmez için flaş karar /31 Temmuz 2017 21:57

Mehmet Görmez için flaş karar

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez görevinden ayrıldı, emekli oldu

SHABER3.COM

Görmez ‘in geçtiğimiz cuma günü Diyanet İşleri’nden de sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile görevi bırakmak için bir telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi.
GÖRMEZ’İN İLK SÖZLERİ
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez “Az sonra arkadaşlarımız görevi bırakmamla ilgili dilekçemin içeriğini paylaşacaklar” dedi. Görmez, “Bundan sonraki hayatımda sadece ilmi işlerle uğraşacağım” şeklinde konuştu
YERİNE KİMİN VEKALET EDECEĞİ BELLİ OLDU
Diyanet İşleri Başkanlığı’na, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş vekalet edecek.
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