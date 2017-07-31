Mehmet Görmez için flaş karar

Görmez ‘in geçtiğimiz cuma günü Diyanet İşleri’nden de sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile görevi bırakmak için bir telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi.



GÖRMEZ’İN İLK SÖZLERİ

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez “Az sonra arkadaşlarımız görevi bırakmamla ilgili dilekçemin içeriğini paylaşacaklar” dedi. Görmez, “Bundan sonraki hayatımda sadece ilmi işlerle uğraşacağım” şeklinde konuştu

YERİNE KİMİN VEKALET EDECEĞİ BELLİ OLDU

Diyanet İşleri Başkanlığı’na, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş vekalet edecek.