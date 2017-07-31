IŞİD petrollerinde Türkiye iddiası

İtalya'da IŞİD'in ülkeye petrol kaçırdığı iddiasıyla açılan soruşturmada Türkiye'den söz edildi. İddiaya göre, örgütün Suriye ve Libya'dan kaçırdığı petrol, uluslararası sularda Rusya ve Türkiye'den gelen gemilere yükleniyor.Sicilya Savcılığı, IŞİD’in Libya ve Suriye’den İtalya’ya petrol kaçırdığı iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. İtalyan mafyasının da dahil olduğu belirtilen bu kaçakçılık zincirinde Türkiye’nin de adı geçiyor.







La Repubblica gazetesinin birinci sayfasından duyurduğu habere göre, Sicilya Savcılığı’nın koordinasyonundaki Finans Polisi, IŞİD’in kontrolü altındaki kuyulardan alınan ham petrolün bir kısmının, ‘hayalet’ olarak adlandırılan gemilerle İtalya’daki bazı büyük rafinerilere getirildiği şüphesi üzerine şubat ayında bir rapor hazırladı. Bu rapora dayandırılan haberde, petrol kaçakçılarının izlediği rotalar da aktarıldı.





‘DENİZDE İKMAL YAPILIYOR’





Buna göre, IŞİD’in petrolü, Malta’nın 60 mil kadar açığında yer alan uluslararası sularda Türkiye ve Rusya’dan gelen tankerlere yükleniyor. Bu tankerlerin birkaç saat iz kaybettirerek, Libya’dan gizlice yola çıkan, petrol yüklü mavnalarla bir araya geldiği belirtildi. Gazetenin ‘Akdeniz’in Bermuda Şeytan Üçgeni’ diye adlandırdığı bu noktada, gece karanlığında IŞİD’in petrolünün yüklendiği bu tankerlerin, daha sonra İtalya’nın güneyindeki Sicilya Adası’ndaki ve kuzeyindeki bazı limanlar ile Fransa’nın güneydoğusundaki Marsilya’ya doğru yola çıktığı da öne sürüldü.





‘SAHTE BROKERLAR İZLERİ YOK EDİYOR’





Henüz yeni kurulmuş bazı İtalyan ve Maltalı broker firmalarının da, Libya başta olmak üzere buradaki ham petrolün küresel şirketlere satışı ve lojistiğini sağlayarak milyonlarca euro gelir elde ettiği de aktarılan bilgiler arasında. Soruşturmaya konu olan bu şirketlerin, bu kaçakçılık zincirinin izlerini sahte belgelerle yok ederek, piyasaya sürülen yasadışı petrolün menşeine dair delil bırakmadıkları ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten yetkililerden biri La Repubblica’ya, “Bu petrolün tam olarak kimden geldiğini bilmiyoruz çünkü sahte brokerlar sayesinde izler yok oluyor” dedi.





‘TÜRKİYE SINIRINDA BULUŞMA’





Gazete, İtalyan Finans Polisi’nin raporunda, Türkiye rotasının da ele alındığını aktardı. Rapora göre, IŞİD militanları, Suriye’nin Türkiye sınırında aracılarla buluşuyor ve kamyonlarla buraya getirdikleri ham petrolü nakit para karşılığında satıyor. Aracılar da bu petrolü, deniz ya da karayoluyla Türkiye’den çıkarıyor. La Repubblica, bu rotanın ‘son aylarda terk edilmiş gibi gözüktüğünü’ yazarken, soruşturmada görev alan bir polis gazeteye “Türkiye, Suriyeli kaçakçılara karşı kesinlikle hep yumuşak bir tavır sergiledi” açıklamasını yaptı.





La Repubblica, rotası neresi olursa olsun Libya petrolünün yasadışı yollarla İtalya, Türkiye, Malta ve karayoluyla da Tunus gibi ülkelerde son bulduğunu ekledi.





Finans Polisi’nin söz konusu raporunda, İtalyan mafyasının da IŞİD petrolünün ülkeye girişi ve dağıtımında rolü olduğu belirtildi. Raporda, IŞİD’in aracılara petrolün varilini 25-30 dolara sattığını, aracıların da bunu 60 ila 100 dolar arasında bir fiyatla elden çıkardığı da kaydedildi. Raporda ayrıca, IŞİD’in kontrolündeki petrol sahalarında günde yaklaşık 50 bin varil üretildiğini ve bunun da 1 milyon euro’nun (4.13 milyon TL) üzerinde bir rakamada denk geldiği de vurgulandı.