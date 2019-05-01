"Yeni Jet Fadıl" vakası endişesi mi?

SAMANYOLUHABER- Krizden en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen ve satışların her ay azaldığı inşaatta bazı firmalar kendi formülleri ile stokları eritmeye çalışıyor.





Eminevim, Birevim, Fuzulev, Finansevim, Hedefevim ve Katılımevim gibi firmaların bankalardan daha cazip şartlarda vade vaadinde bulunması Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nu (BDDK) harekete geçirdi.





BDDK, GAZETE VE TELEVİZYONLARI İKAZ ETTİ





Fuzelev, Eminevim, Birevim gibi şirketler TV'leri ve gazeteleri reklama boğmuştu. BDDK'nın, gazete ve televizyonlara faizsiz ev sahibi yapan kuruluşların reklamlarına son verilmesi için uyarı yazısı gönderdi.





BDDK, ilan ve reklam yasağına gerekçe olarak firmaların cirolarının çok üzerinde reklam yapması gösteriliyor.





Çok fazla abartılı reklamların insanların kafalarında soru işaretleri bıraktığı ve teminat riskine net bir cevap verilemediği dile getiriliyor.





BDDK'nın yeni düzenlemesine göre bundan sonra firmalar ancak ciroları oranında reklam yayınlatabilecek.





Caprice Gold projesine para yatıranlar senelerdir mahkemelerden sonuç alamadı.





FADIL AKGÜNDÜZ 10 BİNDEN FAZLA KİŞİYİ MAĞDUR ETTİ





1990'larda Jetpa Holding'i kuran ve çok sayıda gurbetçiyi dolandırdığı için "Jet Fadıl" lakabı ile tanınan Siirtli işadamı Fadıl Akgündüz, 2010-2012 yılları arasında yine umut tacirliği yaptı.





Akgündüz, İstanbul Bayrampaşa'da "yüzde 40 kira geliri garanti" sloganı ile Caprice Gold" isimli otel projesi için 2 milyar TL'ye yakın para toplamıştı.





Ancak otel inşaatı yarım kalmış ve 10 binden fazla kişi Akgündüz'ü mahkemeye vermişti.





1990'lı yıllarda on binlerce kişiyi mağder eden Akgündüz'ün yeniden para topladığı dönemde "Cübbeli Ahmet Hoca" diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü bizzat ön saflara yer almıştı.







AKP VE CÜBBELİ İLE KOL KOLA





1 yıla yakın tutukla kalan Akgündüz 2017 yılında tahliye edilmişti. Bayrampaşa Belediyesi'ni idare eden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) yeşil alanı Caprice Gold için bedelinin altında tahsi ettiği ortaya çıkmıştı.





Akgündüz'ün para toplamasına "Cübbeli Ahmet Hoca" diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de öncülük etmişti.