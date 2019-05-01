Samanyolu Haber /Gündem / İsimsiz AKP ve MHP yöneticileri Reuters'e konuştu: İttifaktaki çatlak artık belirgin /01 Mayıs 2019 10:12

İsimsiz AKP ve MHP yöneticileri Reuters'e konuştu: İttifaktaki çatlak artık belirgin

Reuters'ın haberinde MHP'li bir yetkilinin, AKP ile yapılan ittifakla ilgili olarak "Bu ittifak bitecekse bitiren taraf biz olmayacağız" dediği ifade edilirken AKP'li yetkililerin ittifakta çatlak olduğunu söylediği belirtildi

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Reuters’ta yer alan haberde bir AKPli üst düzey yetkilinin, MHP ile ittifaktan beklendiği kadar katkı sağlanmadığını, partinin daha ‘milliyetçi’ bir görüntü vermeye başladığını ve bunun bazı zararlarını gördüklerini belirttiği ifade edildi.

Buna göre "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçimde yüzde 18.81 oy aldıkları ifadesi ittifak açısından ortaya çıkan çatlağı büyüttü. Sonuçta MHP bu ittifaktan büyük fayda sağladı, bizden bile fazla” diyen AKP'li yetkili şöyle devam etti:
“İstanbul seçimlerinin tekrarı için YSK’ya başvuru yapıldı. Bu karara göre ittifakın durumu da belli olur. Kısa sürede ittifakın nereye evrileceğini söylemek kolay değil ama kırılma artık gözle görülür bir hal aldı.”

Haberin devamında şu ifadelere yer verildi:

"Partide bazı önemli isimlerin MHP ile ittifaka net şekilde tavırlı olduğunu kaydeden bir başka AKPli yetkili, ‘Bahçeli’nin öngörülmezliği işleri zorlaştırıyor’ dedi.

Bazı AKPli yetkililer, bazı belediye başkanlıklarının kaybedilmesinin sorumlusu olarak MHP’yi gösterirken, AKP’nin İzmir adayı Nihat Zeybekçi de dün, ‘İttifaklar olmasaydı İzmir’de kazanmıştık’ demişti.

Reuters’a konuşan MHP’li bir yetkili ise AKP ile son dönemde bazı alanlarda farklı değerlendirmelerin iyice su yüzüne çıktığını belirterek, ‘Bu ittifak bitecekse bitiren taraf biz olmayacağız’ dedi.

Başka bir MHP’li yetkili de şöyle konuştu: ‘‘Cumhur ittifakı’nın birlikteliği devam ediyor. Türkiye için bu birliktelik gerekli. Şu anda bu ilişkiyi bozan taraf biz olmayacağız. Aile içinde zaman zaman uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar olabilir. Biz sorunların büyümesi taraftarı değiliz. YSK’dan beklenen bir İstanbul kararı da var. Burada durumu netleşmesi de gerekli.’

Toplam 600 sandalyenin bulunduğu TBMM’de AKP’nin 291, MHP’nin ise 49 milletvekili bulunuyor. İttifakın sona ermesi durumunda bazı düzenlemelerin TBMM’den geçmesi için AKP’nin parlamentoda desteğe ihtiyacı olacak.
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