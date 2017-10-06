Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! AKP'den Gökçek açıklaması /06 Ekim 2017 20:03

Flaş! AKP'den Gökçek açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile yaptığı görüşmeye ilişkin, “Rutin bir görüşmeydi, yani Melih Bey’in daha önce de talep ettiği randevuya verilmiş rutin bir cevaptı” dedi.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AKP 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na ilişkin bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaptığı görüşmeye ilişkin de konuşan Ünal, “Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklama çok netti. Rutin bir görüşmeydi, yani Melih Bey’in daha önceden talep ettiği bir randevuya verilmiş rutin cevaptı. Yani Cumhurbaşkanımız görüşmek için çağırmadı Melih Bey’i, kendisinin daha önceden randevu talebi vardı. Bu talebe binaen tam da orada biliyorsunuz 5 milyon kitaplı bir kütüphane yapılıyor Külliye’nin orada ve gerçekten de bir müze çalışması var. Aynı zamanda da 15 Temmuz Şehitler Abidesi ile ilgili düzenleme halen devam ediyor. Bunlarla ilgili bir görüşmeydi. Ben daha önce de açıkladım, bir istifa talebi söz konusu değil ama bizim 4 aydan beri ısrarla söylediğimiz bir şey var. Sizlere bunu sürekli söylüyoruz. Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın partiye tekrar dönmesiyle birlikte parti her şeyi elden geçiriyor. Teşkilatları elden geçiriyor, belediyeleri elden geçiriyor, hükümeti elden geçiriyor. Bütün bu elden geçirmenin amacı da 2019’a hazırlık. Bu süreçte bizim herhangi bir il başkanına, herhangi bir belediye başkanına, yani herhangi bir siyasinin kendisini siyasi güvence altında hissetmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Yani ‘Şunların istifası istenecek, şunların istifası istenmeyecek’ diye bir şey söz konusu olamaz. Yerel Yönetimler Başkanlığının bu konuda çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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