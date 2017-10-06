'İstifayı Erdoğan istiyor, Gökçek'in direnmesi enteresan'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifasının ardından başka belediye başkanlarının da istifa edeceği gündeme gelerek Gökçek'in de adı bu başkanlar arasında anıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile tüm gelişmelerin ardından ilk kez görüştü. Sputnik'in haberine göre görüşmeyi radyo programında değerlendiren gazeteci Şükrü Küçükşahin'e göre Melih Gökçek'in cesaret bulup Cumhurbaşkanı'nın yanına çıkıp görüşmesi takdire şayan:

‘MESAJ AÇIK'

"Cumhurbaşkanı Erdoğan dün açık açık konuştu. ‘Makama getirirken iyi, boşaltma istenince niye yadırganıyor?' dedi. Cumhurbaşkanı bunları kimin için söyledi? Bence apaçık Melih Gökçek ile ilgiliydi. Mesaj açık. Cumhurbaşkanı bu istifaları istiyor. Bu durumda Melih Gökçek'in direniyor olması enteresan."

MİLLİ İRADENİN OYU İLE SEÇİLMİŞ İNSANLAR GÖREVLERİNDEN BU ŞEKİLDE Mİ ALINIR?'





Küçükşahin, "Melih Gökçek'i severiz, sevmeyiz ayrı ama milletin seçtiği kişiyi görevden alıyorsunuz, istifaya zorluyorsunuz. Ama nedeni ne bunun? Hırsızlık mı, yolsuzluk mu, arsızlık mı, başarısızlık mı var, ne var? Oy verenler bunu niye bilmiyor? Biz Türkiye'nin en büyük kentinin Belediye Başkanı Kadir Topbaş neden istifa etti, biliyor muyuz? Milyonlarca oy almış. Milli irade derken, böyle bir yaklaşım olabilir mi? Milli iradenin oyu ile seçilmiş insanlar görevlerinden bu şekilde mi alınır?" ifadelerini kullandı.





"Şu anda Cumhurbaşkanı'nın elindeki güce baktığımda Melih Gökçek'in buna direnebileceğini hiç düşünmüyorum" diyen Şükrü Küçükşahin, "Eğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Melih Gökçek'in de istifasını istiyorsa Gökçek orada uzun süreli kalamaz. Cumhurbaşkanı etrafında hiçbir eski ismi istemiyor. Metal yorgunluğu da dese o artık tamamen kendi dediğini kabul eden ve onun dışına çıkmayan bir kadro ile yürümek istiyor. Bence bu yenilenme değil" şeklinde konuştu.