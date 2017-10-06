Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! AKP 48 şirketi daha gasp etti! /06 Ekim 2017 20:07

Flaş! AKP 48 şirketi daha gasp etti!

Aydın'da, Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında açılan davalarda yargılanan işadamlarının sahibi veya ortağı olduğu, aralarında Uğur Soğutma Makinaları ve Uğur Motorlu Araçlar A.Ş.'nin de bulunduğu 48 şirkete kayyum atandı.

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Aydın 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Uğur Soğutma Makinaları ve Uğur Motorlu Araçlar A.Ş.’nin de bulunduğu 48 şirkete, kayyum atanmasına karar verdi. 

Mahkemenin kararında, “Söz konusu kişilere ait şirketlerin bu kişilerin hisselerine yönelik olarak F... örgütüyle iltisak veya irtibatına ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu, maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi ve el konulan şirketlerin idaresi için gerekli olduğundan, şirketlerin işlerini yürütmek üzere kayyum atanmasına, kayyum olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) atanmasına oy birliğiyle karar verildi” denildi.
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