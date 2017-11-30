Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! AİHM’den CHP’nin başvurusuna ret /30 Kasım 2017 12:33

Flaş! AİHM’den CHP’nin başvurusuna ret

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), CHP'nin anayasa referandumunun iptali yönündeki başvurusunu reddetti.

SHABER3.COM

AİHM’den, CHP’nin anayasa referandumu başvurusuna ret

Açıklamada ”Referandum konusu AİHM Sözleşmesi çerçevesine girmiyor” denildi.
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