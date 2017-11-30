Samanyolu Haber /Gündem / 'Yanıldım demeye hakkı yok' /30 Kasım 2017 12:31

'Yanıldım demeye hakkı yok'

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın CHP liderinin açıkladığı para dekontları ile ilgili "Bu kadar önemli görevlerde bulunan birisi ben yanıldım demeye hakkı yoktur" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Bozdağ: Önemli görevlerde bulunan birisinin yanıldım demeye hakkı yoktur

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "Bu kadar önemli görevlerde bulunan birisi ben yanıldım demeye hakkı yoktur."

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınlarıyla ilgili açıkladığı belgeleri eleştirirken söylediği "Bu kadar önemli görevlerde bulunan birisi ben yanıldım demeye hakkı yoktur" sözlerinin yer aldığı kısım sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. Kaynak: Bekir Bozdağ, Erdoğan'ın sözlerini unuttu mu? 

Erdoğan geçmişte pek çok önemli konuda 'yanıltıldım kandırıldım' deyip sorumluluktan kurtulmaya çalışmıştı.


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