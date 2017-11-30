'Yanıldım demeye hakkı yok'





Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınlarıyla ilgili açıkladığı belgeleri eleştirirken söylediği "Bu kadar önemli görevlerde bulunan birisi ben yanıldım demeye hakkı yoktur" sözlerinin yer aldığı kısım sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. Kaynak: Bekir Bozdağ, Erdoğan'ın sözlerini unuttu mu?





Erdoğan geçmişte pek çok önemli konuda 'yanıltıldım kandırıldım' deyip sorumluluktan kurtulmaya çalışmıştı.









Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "Bu kadar önemli görevlerde bulunan birisi ben yanıldım demeye hakkı yoktur."