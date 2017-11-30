Samanyolu Haber /Gündem / Bu neyin suskunluğu? /30 Kasım 2017 12:43

Bu neyin suskunluğu?

Eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP)'nun İstanbul'da düzenlediği '8. Boğaziçi Zirvesi'nin bugünkü 'Avrupa'nın Ortak Geleceğine Yatırım; Yapıcı Vizyon ve Somut Eylem Zamanı' başlıklı oturumunda konuştu. Bağış, ABD'de devam eden ve davanın 'eski sanığı yeni tanığı' Reza Zarrab'ın kendisi hakkındaki iddialarına dair bir açıklama yapmadı.

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Egemen Bağış zirvede konuştu! Zarrab davasına değindi mi?

Eski Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın tutuklu olarak yargılandığı davanın 2. duruşmasında, Reza Zarrab’a mahkeme salonunda eski AB Bakanı Egemen Bağış’ın fotoğrafı gösterilmiş, Zarrab da Bağış’ı tanıdığını söylemişti. Zarrab, Aktif Bank’ta hesap açmak için ilk girişiminin başarısız olmasının ardından Egemen Bağış’ın aracı olarak Aktif Bank CEO’su ile kendisi arasında görüşme ayarladığını anlatmıştı. Zirvede konuşma yapan Egemen Bağış’ın hakkındaki dile getirilen bu iddialara yönelik bir açıklama yapmaması dikkat çekti.
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