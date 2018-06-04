Samanyolu Haber /Ekonomi / Fener hisselerine Ali Koç dopingi /04 Haziran 2018 11:20

Fener hisselerine Ali Koç dopingi

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri yüzde 9 arttı.

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Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri, Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Ali Koç'un seçilmesinin ardından haftaya yükselişle başladı. Güne yüzde 7.59 değer kazanarak 42.50 TL'den başlayan Fenerbahçe hisselerinin fiyatı, en yüksek 44.36 TL'yi görmesinin ardından yatay seyre geçti.

Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor şirketlerinden, Beşiktaş hisseleri yüzde 2.2 artışla 2.29 TL'den, Trabzonspor hisselerinin fiyatı yüzde 0.7 yükselişle 1.38 TL'den ve Galatasaray hisselerinin fiyatı ise yüzde 0.5 primle 1.88 TL'den işlem görüyor.

Analistler, Ali Koç'un başkanlık vaatlerinin piyasalar tarafından geçen haftalarda fiyatlanmaya başlandığını belirterek, geçen hafta Fenerbahçe hisselerinin 48.12 TL'ye kadar yükseldiğini ve haftayı bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 3.51 değer kazancıyla 39.50 liradan tamamladığını söyledi.

Özellikle şirketin borçlarına ve sponsorluk gelirlerine ilişkin açıklamalarının piyasalar tarafından olumlu fiyatlandığını bildiren analistler, Ali Koç'un gelecekteki açıklamalarının da yakından takip edileceğini kaydetti.

Dün gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda geçerli 20.736 oyun 16.092'sini alarak başkanlığa seçilen Koç, 111 yıllık kulüp tarihine 37. başkan olarak adını yazdırdı.
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