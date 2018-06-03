Samanyolu Haber /Gündem / Ali Koç'un başkanlığı sosyal medyada: Geriye sadece bir seçim kaldı /03 Haziran 2018 22:04

Ali Koç'un başkanlığı sosyal medyada: Geriye sadece bir seçim kaldı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Ali Koç'u ilk tebrik edenlerdendi

SHABER3.COM

enerbahçe Spor Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda 4 bin 644'e 16 bin 92 oyla, 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemini sonlandıran Ali Koç'un başkanlığı sosyal medyanın da gündemine oturdu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Ali Koç'un başkanlığını ilk tebrik edenlerdendi. İnce, kişisel Twitter hesabından, "Aziz Yıldırım’a bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, Fenerbahçe Başkanlığı’na seçilen Ali Koç’u tebrik ediyorum. Fenerbahçe camiası değişimi gerçekleştirmiştir, şimdi sıra Türkiye’deki büyük değişimdedir" paylaşımında bulundu.

Mert Acı isimli bir Twitter kullancısı da, Eski Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aziz Yıldırım'ın bulunduğu fotoğraf karesini paylaşarak, "Geriye sadece bir seçim kaldı.. #Ali Koç Baskan" diye yazdı.

Sosyal medyada Ali Koç'un başkanlığına yönelik yapılan paylaşımlar şöyle:

Balçiçek İlter?: Ve birden güzel bir şey oluverir hayatta

Erol Bilecik: Fenerbahçemizin hayalleri, umutları ve başarılarla dolu geleceği için yepyeni bir dönem başladı. Türk sporuna hayırlı olsun! 

Fatih Portakal: Demek ki neymiş: hicbir güç, hiçbir idare kalıcı değil. Günü geldiğinde değişim kaçınılmaz oluyor. #AliKoç @Fenerbahce’nin yeni başkanı. O da umarım gelecekte bu günlerini hiç unutmaz. Bu sezon kombine almak artık şart oldu. #değişimumuttur @Fenerbahce şampiyon.




Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ali Koç'un başkanlığı sosyal medyada: Geriye sadece... Sonraki Haber >>

Promter bozulunca 1 dakikalığına sustu...

Promter bozulunca 1 dakikalığına sustu...

Erdoğan'ın dövizinizi bozdurun çağrısına vatandaş ne dedi?

Erdoğan'ın dövizinizi bozdurun çağrısına vatandaş ne dedi?

Bir anda yolun ortasına indi!

Bir anda yolun ortasına indi!

‘Muhalefet ikinci turu istiyor’ diyen Bozdağ’a cevap

‘Muhalefet ikinci turu istiyor’ diyen Bozdağ’a cevap

Hocaefendi'yi kimler ziyaret etti, hangi bakan gece boyu randevu bekledi?

Hocaefendi'yi kimler ziyaret etti, hangi bakan gece boyu randevu bekledi?

AKP'li belediye çöp kamyonuyla Akşener'in yolunu kesti

AKP'li belediye çöp kamyonuyla Akşener'in yolunu kesti

Uzaya köprü yapılıyor ne düşünüyorsunuz?

Uzaya köprü yapılıyor ne düşünüyorsunuz?

Fakıbaba: Benim de çok şeyimde değil yani

Fakıbaba: Benim de çok şeyimde değil yani

AKPli'den Saadet Partili'ye: Ben senin kardeşin değilim

AKPli'den Saadet Partili'ye: Ben senin kardeşin değilim

Erdoğan İnce'ye yüklendi, 2. Ordu komutanı alkışladı

Erdoğan İnce'ye yüklendi, 2. Ordu komutanı alkışladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:45:54