Samanyolu Haber /Gündem / 'Oy vermeyenleri işsiz bırakmak boynumun borcu' /04 Haziran 2018 11:35

'Oy vermeyenleri işsiz bırakmak boynumun borcu'

Urfa Ceylanpınar Belediyesi’nin AKP’li belediye başkanı Menderes Atilla, partilerine oy vermedikleri taktirde kadrolu işçileri işten atmakla tehdit etti.

AKP'li Başkan oy vermeyecek olanları işten atacak

AKP’li belediye başkanları, 24 Haziran seçimleri öncesi himayelerinde çalışan işçilere yine tehdit yoluyla oy baskısı kurmaya başladı.

Görüntüler bu kez Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinden geldi. İlçenin AKP’li Belediye Başkanı Menderes Atilla, partisinin bir seçim toplantısında yaptığı konuşmada, kadrolu işçilerini tehdit ederek, “Eğer oy vermezlerse onları kadrodan çıkarıp, eskisi gibi işsiz yapmak benim namus borcumdur” ifadelerini kullandı.

"HAYIR" OYU KULLANACAKLAR 'TERÖRİST' İLAN EDİLMİŞTİ 

Ceylanpınar Belediye Başkanı’nın işçileri işten atmakla tehdit ettiği görüntülerin bir benzeri de geçtiğimiz yıl yapılan şaibeli referandum öncesi Düziçi Belediye Başkanı’ndan gelmişti. AKP’li Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı, 16 Nisan’da ‘Evet’ oyu vermeyecek çalışanlarını açıkça işten atmakla tehdit etmiş, ‘Hayır’ oyu kullanacakları da “terörist” ilan etmişti.
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