'Oy vermeyenleri işsiz bırakmak boynumun borcu'

AKP’li belediye başkanları, 24 Haziran seçimleri öncesi himayelerinde çalışan işçilere yine tehdit yoluyla oy baskısı kurmaya başladı.







Görüntüler bu kez Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinden geldi. İlçenin AKP’li Belediye Başkanı Menderes Atilla, partisinin bir seçim toplantısında yaptığı konuşmada, kadrolu işçilerini tehdit ederek, “Eğer oy vermezlerse onları kadrodan çıkarıp, eskisi gibi işsiz yapmak benim namus borcumdur” ifadelerini kullandı.



