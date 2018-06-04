'Oy vermeyenleri işsiz bırakmak boynumun borcu'

AKP’li belediye başkanları, 24 Haziran seçimleri öncesi himayelerinde çalışan işçilere yine tehdit yoluyla oy baskısı kurmaya başladı.
Görüntüler bu kez Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinden geldi. İlçenin AKP’li Belediye Başkanı Menderes Atilla, partisinin bir seçim toplantısında yaptığı konuşmada, kadrolu işçilerini tehdit ederek, “Eğer oy vermezlerse onları kadrodan çıkarıp, eskisi gibi işsiz yapmak benim namus borcumdur” ifadelerini kullandı.
"HAYIR" OYU KULLANACAKLAR 'TERÖRİST' İLAN EDİLMİŞTİ
Ceylanpınar Belediye Başkanı’nın işçileri işten atmakla tehdit ettiği görüntülerin bir benzeri de geçtiğimiz yıl yapılan şaibeli referandum öncesi Düziçi Belediye Başkanı’ndan gelmişti. AKP’li Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı, 16 Nisan’da ‘Evet’ oyu vermeyecek çalışanlarını açıkça işten atmakla tehdit etmiş, ‘Hayır’ oyu kullanacakları da “terörist” ilan etmişti.