'Sınav sonuçları tepkisinden korktular, seçim sonrasına ertelediler'

Haftasonu yaklaşık bir milyon 8. sınıf öğrencisi LGS sınavında ter döktü. LGS başvuru kılavuzunda sınav sonuçlarının 22 Haziran'da açıklanacağı belirtilmişti ancak MEB'in sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre öğrenciler LGS puanlarını 26 Haziran'da öğrenebilecek.
?Konuyla ilgili Twitter hesabından eleştirilerde bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Çocuklarımızın ağlayarak çıktığı, velilerinin gözyaşı sildiği sınavı, sınavları çocuklarımız ve velilerimiz hak etmiyor" dedi ve şöyle devam etti: