Samanyolu Haber /Gündem / 'Sınav sonuçları tepkisinden korktular, seçim sonrasına ertelediler' /04 Haziran 2018 11:12

'Sınav sonuçları tepkisinden korktular, seçim sonrasına ertelediler'

Liselere Giriş Sınavı sistemini ve sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihin ertelenmesini eleştiren CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Sınavın sonuçlarından ve velilerin tepkisinden korktular. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi seçim sonrasına ertelediler" ifadelerini kullandı.

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Haftasonu yaklaşık bir milyon 8. sınıf öğrencisi LGS sınavında ter döktü. LGS başvuru kılavuzunda sınav sonuçlarının 22 Haziran'da açıklanacağı belirtilmişti ancak MEB'in sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre öğrenciler LGS puanlarını 26 Haziran'da öğrenebilecek.

?Konuyla ilgili Twitter hesabından eleştirilerde bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Çocuklarımızın ağlayarak çıktığı, velilerinin gözyaşı sildiği sınavı, sınavları çocuklarımız ve velilerimiz hak etmiyor" dedi ve şöyle devam etti:

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