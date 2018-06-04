'Sınav sonuçları tepkisinden korktular, seçim sonrasına ertelediler'

Haftasonu yaklaşık bir milyon 8. sınıf öğrencisi LGS sınavında ter döktü. LGS başvuru kılavuzunda sınav sonuçlarının 22 Haziran'da açıklanacağı belirtilmişti ancak MEB'in sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre öğrenciler LGS puanlarını 26 Haziran'da öğrenebilecek.





