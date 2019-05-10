ODTÜ Onur Yürüyüşü’ne polis saldırdı

Ankara Valiliği, OHAL döneminde başlattığı LGBTİ+ etkinlikleri yasaklalarını mahkeme kararına rağmen fiili olarak uygulanmaya devam ediyor. ODTÜ’lüler bugün, geleneksel hale gelen Onur Yürüyüşü’nün 9’uncusu için Fizik Çimleri’nde bir araya geldi. Öğrencilerin buluşmasından saatler öncesinde ise kampüse polis girmiş, özel güvenlik birimi ise Devrim Stadı’nın etrafını kapatmıştı.







Öğrencilerin mühendislik binası önünde basın metnini okumaya başladığı sırada ise polis biber gazıyla saldırdı. ODTÜ LGBTİ+’nın Twitter hesabından aktardığına göre polis saldırısı sırasında gözaltına alınan öğrencilerin sayısı 17’ye ulaştı. Bir öğrencinin “dik dik baktığı” ve fotoğraf çektiği gerekçesiyle polis tarafından darp edilerek gözaltına alındığı anlar ise kameralara yansıdı. Diğer yandan bir öğrencinin ise atılan plastik mermiyle kafasından yaralandığı öğrenildi.





ODTÜ’lülerin polis saldırısı ve gözaltılara karşı kampüs içerisinde toplandığı öğrenildi.



