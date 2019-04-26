Samanyolu Haber /Gündem / Melih Gökçek son çare Fatih Portakal'ı aradı... /26 Nisan 2019 10:50

Melih Gökçek son çare Fatih Portakal'ı aradı...

Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendisini anlatacak mecra bulamayınca son çare FOX TV'den Fatih Portakal'ı aradı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı iken görevden alınan Melih Gökçek, hafriyat tartışmasını twitter üzerinden sürdürüyor.

İktidara yakın kanallarda kendisine ve iddialarına yer verilmeyen Gökçek çareyi Fatih Portakal'da buldu. Günlerdir twitter üzerinden açıklamalar yapan Melih Gökçek sesini duyuramayınca (!) sık sık hedef gösterdiği Fox TV ve gazeteci Fatih Portakal'ı aradı. 


 
MELİH GÖKÇEK'TEN FATİH PORTAKAL'A TEŞEKKÜR
Gazeteci Portakal da habercilik ilkeleri gereği Melih Gökçek'in yanıtını izleyicilerine canlı yayında aktardı. Bunun üzerine Melih Gökçek twitter hesabından Fatih Portakal'a teşekkür etti. 


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