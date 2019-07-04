Fatih Belediyesi'ne haciz

Arazisine İstanbul Fatih Belediyesi tarafından "acele kamulaştırma" yoluyla el konulan Yunanistan vatandaşı Danay Manias kazandığı dava sonrası 33 milyon 985 bin liralık icra takibi başlattı.





500 milyon lira borcu bulunan Fatih Belediyesi parayı ödeyemediği için araziyi geri vermeye hazırlanıyor.



Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, İstanbul Fatih Kasap İlyas Mahallesi’nde 3 hissedarlı bir arazide ilçe belediyesi 1989 yılında kamulaştırma yaptı ve 3 hissedarın hesabına bedellerini yatırdı.





ARAZİ SAHİBİNE KARAR TEBLİĞ EDİLMEDİ





Tapu devri sırasında Yunanistan’ın başşehiri Atina’da yaşadığı belirtilen Danay Manias’a ne karar tebliğ edildi ne de hesabına para gönderildi.





Para Türkiye’ye geri dönerken belediye söz konusu arazi üzerine 2007 yılında ek hizmet binaları yaptı. Danay Manias kendi bilgisi dışında yapılan kamulaştırma için belediye aleyhine açtığı davayı kazandı. Milyonlarca lira borcu bulunan belediye 33 milyon 985 bin lira ödemeye mahkûm edildi.





BELEDİYE DAVAYI KAYBETTİ, ARAZİYİ İADE EDECEK





Manias icra takibi için müracaatta bulunurken belediye bu rakamı ödeyemeyeceğini belirterek araziyi Manias'a terk etmek için adım attı.





Davayı kaybeden Fatih Belediyesi alt birimi tarafından geçen hafta bir teklif hazırladı ve hissenin Manias’a geri verilmesi istendi.

Teklifin önümüzdeki günlerde ilçe belediye meclisi gündemine gelmesi bekleniyor.