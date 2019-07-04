Göçmenlere yardım eden kaptan serbest

İtalya mahkemesi, bir grup göçmenle Lampedusa Limanı'na yanaşmak için sahil muhafaza ekiplerinin blokajını delen Sea-Watch 3 gemisi kaptanı Carola Rackete’yi serbest bıraktı.





Hâkim Alessandra Vella, 41 Afrika vatandaşını yetkililere karşı gelerek kıyıya çıkaran Rackete’nin hayat kurtarma görevini yerine getirdiğine dikkati çekerek, kaptanın kanunları ihlal etmediğine hükmetti.





EV HAPSİNDE TUTULUYORDU





İtalyan hâkim, 29 Haziran Cumartesi gününden beri ev hapsinde tutulan Rackete'nin tamamen serbest bırakılmasına karar verdi.





Alman yardım kuruluşu Sea-Watch’ta gönüllü olarak bulunan 31 yaşındaki kaptan Rackete, İtalyan yetkililerin izin vermesi için iki hafta boyunca uluslararası sularda beklemişti.





İtalya limanlarını özel kurtarma gemilerine kapatırken, 29 Haziran Cumartesi günü Rackete İtalya’nın yasağını delerek ülkenin kara sularına girmiş ve gemisini Lampedusa Limanı'na yanaştırmıştı.





POLİS BOTUNA ÇARPMIŞTI





Rackete limana yanaşırken bir polis botuna çarpmış ve çarpışmanın bir kaza olduğunu söylemişti.





Karaya ayak bastıktan sonra tutuklanan Rackete gemideki 4 polisin hayatını tehlikeye attığı için 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyordu. Ancak hâkim kaptan Rackete’nin herhangi bir şiddet eyleminde bulunmadığına karar verdi.





Rackete'nin yasa dışı göçe yardım suçlamasıyla da karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.





Mahkemenin kararı, İtalya’nın göçmen karşıtı hükümeti ve aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini için darbe anlamına geliyor.





Karar sonrası Salvini, “Öfkeliyim, bezdim, fakat vazgeçmeyeceğim. Ne pahasına olursa olsun onuru, gururu, refahı, umudu ve itibarı İtalya’ya geri getireceğiz.” diye konuştu.





Kaptan Rackete'nin göçmenler için göze aldığı risk dünya kamuoyunda takdirle karşılandı.





ALMANYA VE FRANSA İLE İLİŞKİLER GERİLDİ





Söz konusu olay İtalya’nın Fransa ve Almanya ile diplomatik ilişkilerinde gerginliğe sebep olmuştu.





Almanya kaptanın serbest bırakılmasını isterken, Fransız hükümeti sözcüsü de bakan Salvini’nin tutumunu kınamıştı.





Fransız BFM-TV kanalına konuşan sözcü Sibeth Ndiaye, “Matteo Salvini’nin tutumu kabul edilemez.” demişti.





Kaptan Carola Rackete ise limana demirlediklerinde, “Rahata ermedik, öfkeliyiz. Karaya ayak basışımız iki haftadan daha uzun süre önce olmalıydı.” ifadelerini kullanmıştı.





"KLİMALI OFİSLERİNDE OTURAN AVRUPALI SİYASİLER"





Rackete sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Klimalı ofislerinde oturan Avrupa hükümetlerinin yetkilileri bu insanların hayatlarıyla 16 günden fazla bir süre kumar oynadı. Avrupa kurumlarının biri bile sorumluluk almaya razı değildi. Ta ki ben kendim yapmak zorunda kalana kadar."





İki Alman televizyon yıldızı tarafından internette başlatılan yardım kampanyasında Rackete için yaklaşık 1 milyon euro bağış toplanmıştı.





İtalyan bir grup tarafından Facebook’ta başlatılan başka bir kampanyaya da bir haftada 435 bin euroluk bağış yapılmıştı.