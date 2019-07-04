Samanyolu Haber /Gündem / Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz /04 Temmuz 2019 14:29

Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

Amerika Birleşik Devletleri'nin "müeyyide uygularım" muhtırasına rağmen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan, Rus S-400 hava savunma sistemini teslim almakta kararlı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Rus hava savunma sistemi S-400'ün teslimatına dair, "Haftaya geldiği zaman göreceksiniz. Cumhurbaşkanı'nın verdiği tarih vardı. Temmuzun birinci haftası geçti, ikinci haftasına giriyoruz. Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz." dedi.

DEMİR: HEYETLER GELİR, GİDER

Ankara'da bir otelde düzenlenen STM ThinkTech "Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler Paneli"ne katılan İsmail Demir, S-400 füzeleri için Rus heyetinin gelip gelmediği sorusuna, "Heyetler gelir, gider. Bu işlemler devletlerin kuruluşları arasında işler." şeklinde cevap verdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Rus S-400 hava savunma sistemi hareketliliğinin gelecek hafta başlayacağını kaydetti.

"S 400'lerin Doğu Akdeniz'e konuşlandırılması planlanıyor mu?" sorusu üzerine Demir, "Sistemin konuşlandırılacağı yer Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) değerlendirilmesindedir. Fakat Doğu Akdeniz'i şu anda planlamalar içinde 'biz S 400 aldık, Doğu Akdeniz denklemi değişecek' diye bir planlama yok." ifadelerini kullandı.

"AMERİKAN AMBARGOSUNA KARŞI TEDBİR ALDIK"

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) muhtemel müeyyidelerine karşı atılacak adımlar hakkında bilgi veren Demir, Türkiye’nin tedbir aldığını söyledi.

Demir, yaptırımların belli bir süre zorluklara sebep olabileceğini, ancak uzun vadede savunma sanayinin daha da güçlenmesine ve ilerlemesine yol açacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 teslimatının temmuz ayı içerisinde gerçekleşeceğini açıklamıştı.
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