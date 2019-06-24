AKP'nin kalesi Fatih'te neden kaybetti!

'AKP'nin kalesi' Fatih'te seçmene göre mağlubiyetin sebebi Suriyeliler ve Berat Albayrak

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran'da yinelenen İstanbul seçimlerinde rakibi Binali Yıldırım'a 806 bin oy fark atarak sandıktan büyük bir zaferle çıktı.





İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868 (yüzde 54.21); Binali Yıldırım 3 milyon 935 bin 453 (yüzde 44.99) oy aldı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu oyların %48.80'ini, AK Parti adayı Binali Yıldırım ise oyların %48.55'ini almıştı.





Yüzde 84.5'lik bir katılım gerçekleşirken, şimdi hem AKP cenahı hem de sokak yenilginin sebebini tartışıyor.





BBC Türkçe'nin, AKP'nin 'kale'lerinden biri olan İstanbul'un Fatih ilçesinde yaptığı röportajda, 'AKP neden kaybetti' sorusuna, 'Suriyeliler ve Berat Albayrak' yanıtları verilmesi dikkat çekti.





AKP'li seçmenin yoğun olarak yaşadığı Fatih'te, AKP'ye destek veren kimi seçmen mağlubiyetin nedenlerine dair şu görüşleri dillendirdi:





Fatma Bulut: AKP'nin müşahitliğini yaptım bu seçimlerde. Bizim tüm okul AK Parti çıkardı ama Fatih çıkarmadı diyorlar. Ben orada şoktayım. Çok kötüyüm. Ben ve tüm müşahitler sabahın altısından beri ayaktaydık. Nefes alamıyorum. İnşallah iyi olur. Kimse bizim düşmanımız değil. Herkesin iyi olmasını istiyorum. Ama Binali Yıldırım'ın olmasını çok istiyordum.





Yavuz Karaatay: İmamoğlu'nun becereceğini hiç zannetmiyorum. İstanbul'un bir ilçesini düzeltemeyen bir adam koskoca partiyi nasıl düzeltecek? AK Parti'nin kaybetme nedeni de şu. Ben Reis'e sesleniyorum! Suriyeliler yüzünden kaybettin Reis. Bir de damadınıza bir an önce gereken şeyi yapın. Nereye gitsek damat konuşuluyor. Damat şöyle, damat böyle. Reis, belediyeyi kime teslim ettin?





Servet Sayan: Bir AKP'li olarak, burada 800 bin fark varsa, önümüzdeki dört yıl sonra genel seçim var. Kendi adıma iyi çalışmayı gördüğüm zaman benim oyum bile onlara (CHP) gidebilir. Suriye olayları var biraz baktığınız zaman. Hem bu adamı seviyorlar (Erdoğan) ama oyu da vermediler yani. Hazine Bakanı Albayrak, damadı falan. Başka bir şey olamaz. Kaybetmenin sebebi bu.



