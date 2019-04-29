[Esma Uludağ belgeseli] Erdoğan rejiminin soldurduğu hayatlar...

Esma Uludağ’ın vefatının üzerinden tam bir yıl geçti. Vefat yıl dönümü için hazırlanan bu videoda Erdoğan yönetiminin masum bir insanın hayatını nasıl kararttığını seyredeceksiniz…







Esma Uludağ, 29 Nisan 2018’de 34 yaşında Yunanistan’ın başşehri Atina’da vefat etti. Hayat dolu, güler yüzlü, eğitim tutkunu, güvenilir ve çok çalışkandı.





HUKUKSUZLUKTAN KAÇTI, YUNANİSTAN'A SIĞINDI





Ancak sadece çocuğunu Hizmet Hareketi’nin okuluna gönderdiği için kendisine “terörist” yaftası yapıştırıldı.





Hukuksuzluğa esir düşmek istemediği için üç çocuğuyla birlikte çıktığı özgürlük yolculuğunda yaşadığı sıkıntılara dayanamadı ve beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.





CADI AVININ İLK KURBANLARINDAN





Geride acılı bir eş ve üç masum evlat bıraktı. 17/25 Aralık 2013 yolsuzluk ve rüşvet skandalı sonrası Hizmet Hareketi’ne yönelik başlatılan cadı avının ilk kurbanlarındandı Esma Uludağ…





Esma Uludağ, 7 Temmuz 2007’de Mehmet Ali Uludağ ile hayatını birleştirdi. Tam bir eğitim tutkunuydu. Bir taraftan işiyle, diğer taraftan ailesiyle ilgilenirken içindeki okuma aşkı hiç bitmiyordu.





20 Nisan 2015’te polisler, Esma Uludağ’ı gözaltına almak için sabaha karşı Uludağ ailesinin kapısını çaldı. Mahkeme salonunda ise Türkiye’nin yakından tanıdığı “kaç İsmail kaç” vakalarından biri daha yaşandı.





Esma Uludağ, 17 arkadaşıyla birlikte demir parmaklıklar ardına gönderildi.





YOL ARKADAŞININ GÖZÜNDEN ESMA ULUDAĞ





Öğretmen Ayşen Albayrak hem cezaevinde hem de Yunanistan’da Esma Uludağ’ın yol arkadaşıydı. Ona göre Esma Hanım’ın en dikkat çeken özelliği idealist ve boyun eğmeyen bir kadın olmasıydı. Albayrak, onun parmaklıklar arkasındayken bile ne kadar hayat dolu olduğuna vurgu yapıyordu.





Uludağ ailesine yönelik baskılar her geçen gün artıyordu. Eşine ve çocuklarına zarar gelmesinden korkan Mehmet Ali Uludağ, ülkenin durumunun düzelmesinden ümidini kesti. Esma Uludağ da Türkiye’yi terk etme zamanının geldiğini düşünüyordu.





5 DENEMENİN SONUNDA ÖZGÜRLÜĞE ADIM ATTI





Özgürlüğe giden yolda, ölümle burun buruna 5 deneme sonunda Esma Hanım ve 3 çocuğu Yunanistan’a ulaştı.





Bilişim uzmanı Sait Kılıç; Esma Uludağ ve üç çocuğunun zorlu Meriç yolculuğunun her saniyesine tanıklık eden bir isim…





Saatlerce süren yürüyüş sırasında Esma Uludağ ile minik bebeği, ölümle burun buruna geldiğinde Sait Kılıç oradaydı…





Özgürlüğe giden yolda, ölümle burun buruna 5 deneme sonunda Esma Hanım ve 3 çocuğu Yunanistan’a ulaştı. Atina'da 8'inci kez ev değiştirdiği günün akşamında önce felç geçirdi, hemen ardından da beyin kanaması… Kaldırıldığı hastanede vefat etti.







KALBİ DAHA FAZLA DAYANAMADI





Esma Uludağ, 6,5 ay kaldığı Atina’da sıkıntılı günler geçiriyordu. Hem psikolojisi hem de sağlığı bozulmuştu. Sekizinci kez ev değiştirdiği günün akşamında önce felç geçirdi hemen ardından da beyin kanaması…





7 dakikalık uzaklıktan tam 1,5 saatte gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede vefat etti Esma Uludağ.





Ayşen Albayrak, Esma Uludağ’ın vefat ettiği gün yanı başında olan isimdi. Hastaneye gitmek için ambulans beklerken umudunu kaybetmemesi için Esma’ya telkinlerde bulunmuştu.





SON BAKIŞ: Esma Uludağ'ın 3 çocuğu ile birlikte Meriç Nehri'nden Yunanistan topraklarına geçtiği ilk saatlerde yol arkadaşlarından birinin cep telefonu ile çektiği bu kare Hizmet Hareketi mensuplarının Türkiye'de maruz kaldığı baskı ve zulmün sembol fotoğraflarından biri olacak.





SON VİDEOSUNDA "TEŞEKKÜR" EDİYORDU





Acı haberi aldığında ise çaresizlik içinde gözyaşlarına boğulacaktı…





Esma Uludağ’ın son videosu ise, Almanya’daki hayırseverlerin Yunanistan’daki Türkiyeli mültecilere ulaştırdığı yardımların ardından çektiği “teşekkür” videosuydu…



