Samanyolu Haber /Gündem / Rıza Sarraf Nerede? /29 Nisan 2019 08:12

Rıza Sarraf Nerede?

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla 2016 yılının Mart ayında Miami’de tutuklanan Rıza Sarraf’ın New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde devam eden yargı sürecinde tam üç yıl geride kaldı.

SHABER3.COM

 


Can güvenliği nedeniyle New York’ta birçok cezaevi değiştiren Rıza Sarraf’ın, Türk medyasında yer alan çeşitli haberlere göre serbest bırakıldığı ve eşi Ebru Gündeş ile görüştüğü iddia edilmişti.

Rıza Sarraf davasını yakından takip eden New York Barosu Avukatı Cahit Akbulut, VOA Türkçe’nin “Rıza Sarraf nerede?” sorusunu yanıtladı.

Avukat Akbulut, “Güvendiğim kaynaklardan elde ettiğim son bilgilere göre, Rıza Sarraf New York civarında ismi açıklanmayan bir cezaevinde hala tutuklu. Hiç bir zamanda cezaevi dışına çıkmamış. Kaynaklarım, Türk medyasında Sarraf’ın dışarda olduğu yönünde yer alan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, ‘Eşi Ebru Gündeş’in hamile olduğunu bile iddia ettiler. Rıza Sarraf, eşi Ebru Gündeş’le New York’a geldiği zaman sadece cezaevinde görüştü’ dediler. Böyle bir serbest kalma durumunun Amerikan adalet sisteminde imkansız bir şey olduğunu belirttiler” diye konuştu.

Akbulut, kaynaklarından Rıza Sarraf’ın hangi cezaevinde tutulduğu yönünde bir cevap alamadığını belirterek, “New York’ta tutuklu olarak bulunduğu cezaevini bildikleri halde bana açıklamadılar. Bu yönde mahkemenin Sarraf’ın can güvenliğinin korunması için bir gizlilik kararı varmış. Yargı süreciyle ilgili son gelişmeleri de sorduğum zaman yargı sürecinin halen devam ettiğini ancak Sarraf’ın alacağı hapis cezasının verileceği karar duruşması konusunda mahkemenin pek de aceleci olmadığını ifade ettiler” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rıza Sarraf Nerede? Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:04:28