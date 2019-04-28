Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde geri sayım başladı. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde 23-26 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacak seçimler öncesi adayların gündeminde Türkiye var.





Almanya Başbakanı Angela Merkel'in muhafazakâr partisi Hristiyan Demokrat Birlik'i (CDU) de içeren merkez sağ Hristiyan demokrat grup Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) liste başı adayı Manfred Weber, Türkiye'nin AB'ye adaylığına karşı olduğunu tekrarladı.





WEBER: DÜRÜST OLMAMIZ GEREKİYOR





Türkiye'nin adaylığına karşı çıktığını belirten Weber, "Avrupa’nın değerleri Ankara ile yürüttüğümüz müzakerelerde dürüst olmamızı gerektiriyor." diye konuştu.





Weber, "Türkiye ile daha yakın işbirliği ve dostluk istiyoruz, fakat müzakerelere artık son verme zamanı geldi." dedi. Weber, daha önce yaptığı açıklamalarda da Türkiye ile müzakerelerin sonlandırılmasını istemişti.





AP seçimlerinde Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) liste başı adayı Manfred Weber, Türkiye'nin AB'ye adaylığına karşı olduğunu tekrarladı. Weber'in AP Başkanı olarak seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.







Seçim tarihi yaklaştıkça partilerin ve adayların yarısı hız kazanırken, Avrupa’nın bu seçimlerde sağa kayacağı korkusu hâkim.





Tahminlere göre bu seçimlerde sağ ve sol popülistler ile AB karşıtları güçlenecek, geleneksel merkez partileri ise oy kaybedecek.





AŞIRI SAĞ HER ÜLKEDE YÜKSELİŞTE





Fransa’da Marine Le Pen’in genel başkanlığını yaptığı aşırı sağcı Ulusal Birlik’in (RN), Almanya’da sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD), İtalya’da aşırı sağcı Lig’in, Avusturya’da aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi’nin (FPÖ), Hollanda’da İslam düşmanı Geert Wilders liderliğindeki Hollanda Özgürlük Partisi’nin (PVV), Polonya’da aşırı milliyetçi Hukuk ve Adalet Partisi’nin (PiS), Macaristan’da aşırı sağcı Macaristan Yurttaşlar Birliği’nin ( Fidesz), Finlandiya’da sağ popülist Gerçek Finliler’in ve bazı başka ülkelerde de aşırı sağcıların Avrupa Parlamentosu seçimlerinden güçlenerek çıkmalarına kesin gözüyle bakılıyor.





Bertelsmann Vakfı’nın seçimler öncesi 12 AB üyesi ülkede yaptığı kamuoyu araştırmasına göre, seçmenlerin büyük çoğunluğu popülist partileri tasvip ettiği için değil, sadece yerleşik partilere kendilerini temsil etmediği hissiyle tepki olarak oy vermeyi planlıyor.





TÜRKİYE KÖKENLİ 24 ADAY YARIŞIYOR





AP seçimlerine Almanya’dan çok sayıda Türkiye kökenli aday katılıyor. Müslümanların kurduğu Yenilik ve Adalet Birliği Partisi’nden (BİG) 6’sı kadın 24 Türkiye kökenli, ‘Serbest Seçmenler’den Engin Eroğlu, SPD’den İsmail Ertuğ, Sol Parti’den ise Özlem Alev Demirel ile Murat Yılmaz aday listelerde yer alıyor .





İlk kez 2009’da seçilen Ertuğ ve iki dönemdir AP milletvekilliği yapan Ertuğ’un üçüncü kez AP’ye girmesi bekleniyor. Sol Parti’nin ikinci sırasından aday olan Özlem Alev Demirel’in yeri de garanti olarak yorumlanıyor.





Ancak diğer adayların AP’ye girmesi zor görünüyor.