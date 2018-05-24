Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Olağanüstü Hal (OHAL) ile çıkarılan KHK’yla ihraç edilen eşi Esma Uludağ da 3 çocuğuyla Meriç’i geçerek, Yunanistan’da eşinin yanına Almanya'ya gitmek için bekliyordu... Esma Uludağ beklemenin sitresini yaşarken Beyin kanaması geçirip Yunanistan'da vefat etmişti...Oğlu Veli Said, Müşerref Zümra ve Ceyda Bebek şimdi anneleri olmadan Yunanistan'a veda ettiler... Aile birleşimi işlemleri tamamlanan çocuklar Babalarının yanına Almanya'ya hareket ettiler... Bir süre okudukları okulda arkadaşlarıyla vedalaşan çocuklar duygusal anlar yaşadılar