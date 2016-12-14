Erkan Tan'dan canlı yayında yargıya talimat!

Havuz Medyası'nın haber-eğlence kanalı A Haber'in sunucusu Erkan Tan, gazeteci Hüsnü Mahalli'nin gözaltına alınmasına Meclis'te yaptığı konuşmayla tepki veren gazeteci kökenli milletvekili Eren Erdem'i hedef gösterdi.





Erkan Tan, 'hain' diyerek hedef gösterdiği Mahalli'nin gözaltına alınmasını Meclis'e taşıyan CHP milletvekili Eren Erdem için "insanımsı" ifadesini kullandı.







Erkan Tan, Eren Erdem'in Meclis'te yaptığı konuşmanın görüntülerini ekrana verirken rejiden Mehter Marşı çalmasını istedi.





"Ver Mehter'i Ver Mehter'i tutuklayın Eren Erdem'i" diyen Erkan Tan, Ak Troller'in sürekli yaptığı gibi Osmanlı'yı çirkin üslubuna alet etti.







CHP'li Erdem'in Meclis'te yaptığı konuşmaya yanıt veren Tan, Eren Erdem'in tutuklanması gerektiğini söyledi.